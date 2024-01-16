«مصر أكتوبر» عن إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة: تخفف العبء على المواطنين

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، مؤكدة أن تلك التوجيهات تأتي في ظل إيمان القيادة السياسية الراسخ بضرورة التخفيف عن المواطنين خاصة الأكثر احتياجا.

حزمة جديدة للحماية الاجتماعية

وأضافت في بيان لها، اليوم، أن تلك التوجيهات ليست جديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، فدائما ما يخرج علينا الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثل هذه التوجيهات التي تدعم الفئات الأكثر احتياجا، لتحمل تبعات الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي نتجت عن الأحداث المحيطة بنا من كل اتجاه.

التأثير على ثرت على سلاسل التوريد والإمداد

وأوضحت أن الازمات العالمية المتلاحقة والتي بدأت بفيروس كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وحرب غزة والأوضاع فى السودان، ألقت بظلالها على كل دول العالم، والجميع تأثر بتلك الأحداث على مختلف المستويات ومن كل جانب، خاصة أنها أثرت على سلاسل التوريد والإمداد ما تسبب في نقص كثير من السلع والمنتجات ونقص العملة الصعبة.

وقالت إن الدولة المصرية والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا حثيثة للخروج من الأزمة الراهنة، والتخفيف عن المواطنين من حدتها وخفض نسبة التضخم، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام من خلال ما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين ورواد الأعمال.