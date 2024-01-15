«الصحة العالمية»: لا ننكر دور الرئيس السيسي في تسهيل وصول المساعدات لغزة

أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، أن المنظمة لا تنكر دور الرئيس السيسي في تسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، والرئيس السيسي أصدر الأوامر للجهات المختصة للعمل على تسهيل دخول المساعدات، لافتا إلى أن أول شاحنات مساعدة دخلت في 23 أكتوبر وهذا كان عائق كبير من حيث تقديم الخدمات الأساسية لسكان غزة، وبالأخص القطاع الصحي من حيث توفير المستلزمات الطبية الصحية والوقود والغذاء والماء.

مصر استقبلت 28 طفلا في مطار العريش

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر سكايب مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة سي بي سي، أن مصر استقبلت 28 طفلا في مطار العريش ونقلتهم إلى المؤسسات الصحية بالعريش والعاصمة الإدارية الجديدة.

قطاع غزة كان يستقبل 500 شاحنة من المساعدات قبل 7 أكتوبر

وتابع أن قطاع غزة كان يستقبل 500 شاحنة من المساعدات قبل 7 أكتوبر، وأغلبها كانت شاحنات ذات صبغة تجارية منها أكثر من 100 شاحنة خاصة بالأمم المتحدة، ولكن بعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب مر نحو 6 آلاف شاحنة، وهو ما يعتبر قطرة مياه في محيط، مع وجود ما يقرب من مليون و900 ألف نازح في قطاع غزة خلال الوقت الحالي.

واستكمل أن النظام الصحي في غزة توقف داخل المستشفيات بسبب نقص المستلزمات الطبية، والوقود، ويوجد نقص كبير وحاد في أساسيات الحياة كالماء والغذاء والوقود، وكذلك المستلزمات الطبية.