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وزير العدل الفلسطيني: أولوياتنا إنهاء حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في غزة

كتب:

هانى حسن
03:10 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أن الأولوية لنا حاليا تتمثل في إنهاء حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتصعيد في غزة يعرقل أي تقدم مرتقب في المسار السياسي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة ما يتعلق بإجراء انتخابات.

وأضاف «الشلالدة» في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال ارتكب انتهاكا وخرقا فاحشا لاتفاقية أوسلو بجرائمه في قطاع غزة، وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في القطاع، ونرحب بإجراء الانتخابات بشرط مشاركة المقدسيين.

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