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وزير العدل الفلسطيني: سنلاحق الاحتلال الإسرائيلي دوليا على جرائمه بحق شعبنا

كتب:

شريف سليمان
09:35 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
وزير العدل الفلسطيني

وزير العدل الفلسطيني

قال وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة، إن جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري، تضاف إلى جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وذكر الوزير الفلسطيني، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»: «سنلاحق الاحتلال الإسرائيلي أمام أي قضاء جنائي دولي على جرائمه بحق شعبنا».

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بقلم شريف سليمان