وزير التموين ردا على فساد مسؤولين بوزارته: المتهم بريء حتى تثبت إدانته

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في رده على اتهامات مجلس النواب بوجود فساد في وزارته، إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، «وأنا وُصفت في الماضي بوزير الغلابة، والآن الناس بتدعي عليا، وتتهمني بأنني بصدّر لها أزمات، والحقيقة إن المسؤولية علينا جميعا».

وزير التموين في مجلس النواب

جاء ذلك على خلفية اتهامات النواب لوزارته بالفساد، خاصة بعد إعلان القبض على مسؤولين داخل وزارته، وذلك خلال تعقيبه على نحو 98 أداة رقابية بالجلسة العامة في مجلس النواب اليوم.

وأكد وزير التموين وجود لجنة عليا لشؤون العاملين معنية باختيار العاملين في الوزارة، وعند نجاح المتقدمين يتم عرضهم على الجهات الرقابية المعنية، مضيفا «نحن وزارة نخدم نحو 64 مليون مواطن، ونقوم بتوفير السلع الأساسية لهم، ومن يقوم بطعنها ووصفها بالفساد أنا لست حكم، والشكر لكل من يصلح».