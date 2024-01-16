وزير التموين: الأزمات العالمية وراء ارتفاع أسعار السلع

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنّ ارتفاع أسعار السلع في مصر يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، وتغيرات المناخ، وجائحة كورونا، والعدوان الإسرائيلي على غزة والأزمة في السودان.

وأضاف المصيلحي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أنّ أسعار السلع المستوردة، مثل القمح والدقيق والسكر والزيوت ارتفعت بشكل كبير بسبب الأزمات العالمية، ومن يعمل في هذا المجال يعلم مدى ارتفاع أسعار النقل.

وأشار إلى أنّ الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار القمح والدقيق والحبوب، حيث تعد روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي هذه السلع في العالم.

ولفت وزير التموين، إلى أنّ تغيرات المناخ أدت إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية، مثل الأرز والقمح والذرة، بسبب تأثرها بحدوث موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، كما أنّ جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، بسبب تعطل سلاسل الإمداد العالمية.

وتابع المصيلحي: «دولة الهند وهي أكبر مصدر للأرز عالميا أوقفت تصدير الأرز هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره عالميا، علاوة على أرتفاع أسعار الطاقة والتغيرات السياسية والحروب».