أول تعليق من وائل الدحدوح بعد دخوله مصر: أتمنى انكشاف الغمة عن الأمة

قال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، إنّه يتمنى أن تتوقف المعاناة ويحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه بمساعدة مصر وجميع دول العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أنه في رحلة علاج، متمنيًا من الله سبحانه وتعالي أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة.

وأضاف «الدحدوح»، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الله سبحانه وتعالى يعين الشعب الفلسطيني ويحصل على حقوقه بمساعدة مصر وقطر وكل العالم الإسلامي، لافتًا إلى أنه يعود إلي عمله بعد رحلة العلاج.

وتابع «الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح» أنه يثمن أي جهد تقوم به الدولة المصرية وباقي الدول التي تسعى لدعم حقوق شعبنا وتنتهي هذه الحرب والآلام والأوجاع التي يعيشها الفلسطينيون.