خبير عسكري: المواجهة على الجبهة اللبنانية جاءت لتخفيف الضغط على غزة

قال العميد أمين حطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن المواجهة على الجبهة اللبنانية بدأت باليوم التالي لطوفان الأقصى، كمحاولة لتخفيف الضغط على الجبهة الفلسطينية، ووقف اندفاعة الاحتلال بالعدوان على قطاع غزة.

الجبهة اللبنانية جبهة مساعدة بحرب غزة

وأضاف «حطيط» خلال حول عبر تطبيق «زووم» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الجبهة اللبنانية منذ يومها الأول لحرب غزة هي جبهة مساعدة، وفي خدمة قطاع غزة باعتبارها الجبهة الأساسية، لذا كانت العمليات العسكرية على هذه الجبهة تتصاعد أو تتلاشى وتتراخى وفقا لمقتضى الحال بالنسبة لقطاع غزة.

إسرائيل تغير إستراتيجية الحرب

وأوضح أنه بالآونة الأخيرة عندما انتقلت إسرائيل من حرب الإخضاع والسيطرة على حدود قطاع غزة إلى ممارسة حرب الاستنزاف والإنهاك وكللتها بعمليات الاغتيال كان لا بد من إعادة مراجعة للجبهة اللبنانية التي تعتمد إستراتيجية الحرب المقيدة بالسلاح والمكان والأهداف والمناورة، فبدأت بضغط إضافي أستهدف بشكل خاص أهداف إستراتيجية سواء باستهداف القاعدة الجوية الإسرائيلية أو مقر القيادة الشمالية للاحتلال.