توضيح مهم من وزير التموين بشأن حذف بطاقات التموين من الدعم

أوضح الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تنظر في جميع التظلمات التي يتقدم بها المواطنون بشأن حذف بطاقات التموين، من أجل عودة من يثبت استحقاقهم.

وزير التموين يوضح سبب حذف بطاقات التموين

وأشار وزير التموين، إلى أنّ قرار حذف بطاقات التموين يتخذ وفقًا للربط مع بعض الجهات ومنها مصلحة الجوازات بشأن حذف المسافرين خارج البلاد، وأيضا الإدارة العامة للمرور بشأن مالكي السيارات موديل حديث، ووزارة المالية بشأن حذف أصحاب الرواتب العليا فوق 9600 جنيه.

تظلمات الحذف من التموين

وصرح وزير التموين أمام مجلس النواب اليوم: «نتلقى جميع التظلمات الخاصة ب حذف بطاقات التموين من المواطنين، وهناك تنبيه وتعليمات أصدرتها بذلك لجميع المديريات».

فحص الطلبات

وفتحت وزارة التموين منذ أكثر من عام باب التقدم بتظلمات الحذف من منظومة الدعم التمويني، مؤكدة أن من يثبت استحقاقه يعود إلى سيستم منظومة الدعم التمويني مرة أخرى بعد فحص الطلبات المقدمة.