مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: ادعاءات إسرائيل للتغطية على فشلها في غزة

أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، وخبير استراتيجي، أن لقاء وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع عدد من ضباط والقادة بالقوات المسلحة أمر طبيعي، موضحا أن الأمن القومي له عدة دوائر، والدائرة الإقليمية هي الأهم على الإطلاق.

القوات المسلحة تعمل على الاستعداد

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «في المساء» مع قصواء المذاع عبر قناة سي بي سي، أن القوات المسلحة تعمل على الاستعداد القتالي بشكل قوي، وتأمين الحدود الشرقية والغربية والجنوبية بكفاءة عالية، في ضوء التوترات الدولية والأزمات الملتهبة في المنطقة في الوقت الراهن، وما قامت به القوات المسلحة من رصد عمليات تهريب مخدرات على الحدود أمر طبيعي في ضوء تنفيذ العمل على حماية الأمن القومي.

الجانب الإسرائيلي لديه مشاكل عديدة

وتابع، أن الجانب الإسرائيلي لديه مشاكل عديدة وإدارة سيئة للأوضاع داخل قطاع غزة، وفشل واضح في مواجهة فصائل فلسطين، وبالتالي يحاولون تصدير أن هناك إهمال من جوانب أخرى، مشددا على أن مصر دولة لا تعتدي على أحد، وتعمل على حماية حدودها الأمنية فقط لا غير.