رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: ادعاءات إسرائيل للتغطية على فشلها في غزة

كتب:

حسن سمير
11:06 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
اللواء محمد الغباري

اللواء محمد الغباري

أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، وخبير استراتيجي، أن لقاء وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع عدد من ضباط والقادة بالقوات المسلحة أمر طبيعي، موضحا أن الأمن القومي له عدة دوائر، والدائرة الإقليمية هي الأهم على الإطلاق.

القوات المسلحة تعمل على الاستعداد

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «في المساء» مع قصواء المذاع عبر قناة سي بي سي، أن القوات المسلحة تعمل على الاستعداد القتالي بشكل قوي، وتأمين الحدود الشرقية والغربية والجنوبية بكفاءة عالية، في ضوء التوترات الدولية والأزمات الملتهبة في المنطقة في الوقت الراهن، وما قامت به القوات المسلحة من رصد عمليات تهريب مخدرات على الحدود أمر طبيعي في ضوء تنفيذ العمل على حماية الأمن القومي.

الجانب الإسرائيلي لديه مشاكل عديدة

وتابع، أن الجانب الإسرائيلي لديه مشاكل عديدة وإدارة سيئة للأوضاع داخل قطاع غزة، وفشل واضح في مواجهة فصائل فلسطين، وبالتالي يحاولون تصدير أن هناك إهمال من جوانب أخرى، مشددا على أن مصر دولة لا تعتدي على أحد، وتعمل على حماية حدودها الأمنية فقط لا غير.

اقرأ المزيد:

اللواء محمد الغباري: الرئيس السيسي لديه وعي بتنمية البلاد ويسعى لتهدئة المنطقة

اللواء محمد الغباري: جيش مصر جاهز دائما للتعديلات والتطوير

اللواء محمد الغباري: نكسة 1967 لم تكن نهاية الحرب لكن «جولة»

اللواء محمد الغباري: ذكرى نصر أكتوبر عزيزة على جميع المصريين
بقلم حسن سمير