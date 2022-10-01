اللواء محمد الغباري: ذكرى نصر أكتوبر عزيزة على جميع المصريين

قال اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن حرب أكتوبر ذكرى عزيزة على المصريين، مشددًا على أن المصريين صنعوا معجزة خلال هذه الحرب.

وأضاف الغباري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبدالرحمن على قناة اكسترا نيوز، أنّ حرب أكتوبر المجيدة اجتمعت فيها كل عناصر القوة الشاملة للدولة، وجرى فيها التخطيط الاستراتيجي طبقا لأحدث المعطيات.

التخطيط لإعادة تسليح الجيش المصري

وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: «جرى التخطيط لحرب أكتوبر لإعادة تسليح القوات المسلحة مرة أخرى بعد هزيمة 67، وبالتوازي معها إعداد الجبهة الداخلية للدولة، ومن هنا تم التخطيط الشامل لحرب أكتوبر وإزاحة آثار العدوان واجتمعت كل قوى الدولة الشاملة التي تملكها مصر؛ من قوى عسكرية واقتصادية وجبهة داخلية وسياسة خارجية».

واستطرد: «ولا ننسى إعلام مصر الراقي، إذ أضيف إلى قدرة الدولة الشاملة، وخرجنا من حرب أكتوبر بدروس مستفادة»، موضحًا أنه بعد حرب 67 كان الإعلام الغربي والإسرائيلي مسيطرا، بينما لم تكن تملك مصر إلا قناتين وبعض المحطات الإذاعية.

الإعلام المصري وعودة المصداقية

وأوضح: «كان لا بد أن نسعى إلى المصداقية لأن جزء من الإعلام المصري لم يكن يتمتع بها فرفضه الناس، وبدأنا نقوم بعمل إعداد للقوات المسلحة لبعض مراحل الصمود والاستنزاف والردع، وأذاعنا الحقائق وأسماء المواقع والجنود بها مع ذويهم، فبدأت مصداقية الحدث نفسه تصل إلى الشعب مثلما تحدث على أرض الواقع، ومن هنا كانت عودة الإعلام المصري إلى الساحة».