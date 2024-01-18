سيدات في الدقهلية يحترفن مهنة تجهيز الشتلات الزراعية.. «بيعاملوها زي البيبي»

«غرفة العمليات الجراحية» اسم أطلقه أهالي بلقاس بمحافظة الدقهلية على صوب لإنتاج الشتلات الزراعية، والتي يعمل بها المئات من السيدات مثل خلية النحل في حركة لا تهدأ، كل مشغول في وظيفته المحددة ليس هناك مجال للكلام أو وقت للحديث الجانبي، لتصبح قرى مدينة بلقاس خالية من البطالة الجميع لديه ما يعمله، ويعاملون الشتلات مثل الطفل الصغير (البيبي).

مراحل إنتاج الشتلات الزراعية داخل الصوب

تجولت عدسة «الوطن» داخل إحدى الصوب لإنتاج الشتلات الزراعية في محافظة الدقهلية، والتي تبدأ عملها بداية من الساعة السادسة فجرا، إذ تروي «عفاف الغريب» إحدى العاملات بها ما يحدث وتقول إنها تعمل بهذه الوظيفة منذ 5 سنوات من أجل جلب قوت يومها وتوفير حياة كريمة لأولادها.

مرحلة تعبئة التربة

وتأتي الخطوة الأهم والتي تعد إحدى الركائز في عملية إنتاج الشتلات الزراعية وهي تعبئة التربة داخل كاسات صنعت خصيصا لهذه المهمة، وتكون عبارة عن طاولات كبيرة داخلها التربة يجتمع حولها عدد كبير من السيدات لعملية التعبئة، وهي تعد من أهم وأولى الخطوات داخل الصوب.

وتكشف سوما السادات، إحدى العاملات، تفاصيل التعبئة لـ«الوطن» قائلة: «مرحلة تعبئة الكاسات بالتربة هي أهم مرحلة لولاها مفيش زرع وبعد تعبئة الكاسات نضعها في ثواني مخصصة وعند الانتهاء منها ننقلها إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة التطعيم، تعلمت هذه المهنة خلال سنة واحدة وهي وظيفتي الوحيدة من أجل لقمة العيش وحياتي كلها في الصوب، وتستغرق عملية التعبئة ثواني معدودة في الصينية الواحدة».

مرحلة تطعيم النبتة

وتشرح فاطمة السيد، إحدى العاملات في الصوب لإنتاج الشتلات الزراعية بالدقهلية والمتخصصة في عملية تطعيم النبتة لـ«الوطن» عن كيفية التطعيم قائلة «هو أخذ نبتة ذات جذر قوي ودمجه بواسطة قطعه بالموس بطريقة معينة مع نبتة أخرى ذات جذر ضعيف ولحمهم بأداة الكلبس حتى يلتصقان تمامًا، وهي في مرحلة الحضّانة والهدف من هذه المرحلة هو إنتاج خضروات وفواكه ذات جودة عالية وصنف عالي وقوي وتتحمل أمراض التربة وتقاوم الفطريات».

مرحلة الزراعة

«بعد مرحلة التطعيم تأتي مرحلة الزراعة، والتي توضحها نعسة محمد علي قائلة: «بعد الانتهاء من التطعيم نثقب التربة التي تمت تعبئتها داخل الكاسات في أول مرحلة بطريقة معينة وبواسطة أداة مخصصة، ويكون الثقب في منتصف التربة لوضع النبتة داخلها ثم نقوم بتثبيت النبتة التي جرى تطعيمها بعصا صغيرة «المصاصات» حتى تظل واقفة وثابتة ثم وضعها داخل الحضّانات وتظل من أسبوع ونصف حتى شهر ونصف على حسب نوع الفاكهة أو الخضار، وبعدها نخرجها للتهوية».

مرحلة الفرز لإنتاج الشتلات الزراعية وتسليمها للمستهلك

آخر مرحلة في عملية إنتاج الشتلات الزراعية وهي عملية الفرز التي تتخصص بها صباح إبراهيم، بعد خروج الشتلات من الحضانة تكون من المفترض جاهزة للزراعة فورا، فيتم إزالة الكلبس والمصاصة والكاسات ووضع الشتلة في صواني أخرى، وتصبح جاهزة وتسليمها للمزارع أو المستهلك ويبدأ بزراعتها سواء في الصوب الزراعية أو الأراضي المستديمة.