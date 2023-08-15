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أحمد موسى: الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب توفر 1.4 مليار جنيه سنويا

كتب:

مريم جاد
10:04 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الإعلامي أحمد موسي

الإعلامي أحمد موسي

استعرضت كاميرا «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى على شاشة قناة صدى البلد، جولة حصرية داخل مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

مساعٍ لزيادة الزراعات والصوب الفترة المقبلة

قال مراسل برنامج على مسئوليتي: «موجودون في صوبة إحدى الشركات الهولندية، التي تتخصص في زراعة الطماطم المتسلقة الشيري والهولندية، بدأت بـ42 صوبة والتصدير للدول الأوروبية، وهناك مساع لزيادة الزراعات والصوب الفترة المقبلة».

الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

وتابع: الفترة الماضية لم ترفض أي شحنة مصدرة للدول الأوروبية، لأي منتج من الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، وهذا يدل على حسن سمعة مصر في التجهيز والتصدير للمنتجات الزراعية كافة، خلال الفترة الماضية.

ومن صوبة إنتاج تقاوي البطاطس، استكمل: «الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب توفر على الدولة 1.4 مليار جنيه سنويًا، من خلال استيراد تقاوي البطاطس».

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