رئيس وزراء فلسطين: مصر تحمي مشروعنا الوطني.. وننسق معها يوميا

ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتية، التنسيق المصري الفلسطيني، موجها الشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبا: «كل التحية لمصر وشعبها وكل مكونات الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسي ورئيس الوزراء والوزراء والمؤسسة الأمنية المصرية».

التنسيق مع مصر على أعلى مستوى

وأكد «أشتية» خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن التنسيق مع مصر على أعلى مستوى سواء على مستوى الرؤساء أو الوزراء أو المسؤولين، ودائما هناك تنسيقات واتصالات ولقاءات وكانت لي زيارات والتقيت رئيس الوزراء وهناك قيادات موجودين حاليا عبر وفد في القاهرة من أجل التنسيق مع مصر في القضايا المتعلقة بقطاع غزة ومعبر رفح وغير ذلك.

مصر حامية المشروع الوطني الفلسطيني

وذكر «أشتية» أن التنسيق مع مصر يجري بشكل يومي وهي حامية المشروع الوطني الفلسطيني، ونحن شركاء مع مصر في مجموعة من القضايا أهمها وحدانية التمثيل الفلسطيني المتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وكذا ما يتعلق بالأفق السياسي المبني على حل الدولتين.