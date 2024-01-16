محلل سياسي: استخدام القوة المفرطة في غزة السبب الأساسي وراء الخلافات بين نتنياهو وبايدن

قال أمجد الشهاب، المحلل السياسي، إن السبب الخلافي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه جرى الاتفاق بينهما منذ البداية على استراتيجية الحرب والسيناريوهات المتوقعة، بحيث يكون الهدف هو التركيز على الفصائل الفلسطينية وتفكيك البنية العسكرية لها، وكان هناك تصورات عسكرية بأن ذلك ممكن أن يتم خلال شهر على أقصى الأمور.

استخدام قوة مفرطة

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه بعد تطور الأمور واستخدام قوة مفرطة أدت إلى سقوط عدد هائل من المدنيين خاصة الأطفال والنساء، بدأت الإدارة الأمريكية بتوجيه رسائل في البحث عن مخارج وسيناريوهات واضحة.

الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة «نتنياهو» تريد أن تفرض عدة سيناريوهات، ففي 12 أكتوبر، بعد 5 أيام من عملية 7 أكتوبر، كانت هناك 3 سيناريوهات واضحة للغاية لدى الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن السيناريو الأول يعتمد بشكل أساسي على تهجير السكان قسريا نحو سيناء، وهذا السيناريو عارضته أمريكا، السيناريو الثاني بالبحث عن قوات خارجية لإدارة الملف المدني في غزة، وهذا صعب لإيجاد قوات عربية أو أجنبية لإدارة هذا الملف، والسيناريو الثالث هو تشكيل حكومة من السلطة الفلسطينية وهذا السيناريو رفضه «نتنياهو».