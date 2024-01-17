ماذا سيحدث لو توقفت الأرض عن الدوران؟.. مفاجأة غير متوقعة

تساؤلات عديدة يطرحها البعض، حول ماذا سيحدث لو توقفت الأرض عن الدوران؟، فعلى الرغم من أن الأرض تدور دائمًا، لكن لا يمكننا الشعور بها، إلا أنها إذا توقفت فجأة عن الدوران، فسيكون ذلك كارثيًا، وفقا لما ذكره موقع «space».

ماذا سيحدث لو توقفت الأرض عن الدوران؟

من المنتظر أن يستمر الجميع تقريبًا وكل شيء غير مرتبط بالكوكب في التحرك بالسرعة الحالية لدوران الأرض، حوالي 1000 ميل في الساعة بأسرع ما يمكن، وهو على طول خط الاستواء، هكذا أجاب أندرو لايدن، أستاذ الفيزياء وعلم الفلك في جامعة بولينج جرين ستيت في أوهايو، على تساؤل ماذا سيحدث لو توقفت الأرض عن الدوران؟: «الأجزاء الوحيدة من كوكبنا التي من المحتمل أن تكون أقل تأثراً ستكون في القطبين أو بالقرب منهما، والتي تدور قليلاً أو لا تدور على الإطلاق».

وقد يؤدي ذلك إلى حدوث تسونامي وزلازل، لذلك ستكون الأمور سيئة للغاية بالنسبة للأرض بأكملها، ولكن إذا تباطأت الأرض وتوقفت بشكل تدريجي، فستظل الحياة تتغير بشكل جذري، كما أوضح «أندرو»، أن ذلك سيغير حالة الطقس بشكل كبير بسبب التأثر بشدة الدوران.

ما مدى تأثير المجال المغناطيسي للأرض؟

يعتقد العلماء، أن المجال المغناطيسي للأرض الذي يحمينا من الإشعاع الضار من الفضاء، مرتبط بتدفق المعدن السائل في اللب الخارجي لكوكبنا، والذي يولد تيارات كهربائية ومجال مغناطيسي ناتج عن دوران الأرض، بحسب «لايدن»: «بعض الباحثين يعتقدون أن فقدان المجال المغناطيسي للمريخ في الماضي ساهم في أن يصبح الكوكب غير صالح للسكن».

ورجح العلماء، أنه من غير المرجح أن يتوقف كوكب الأرض عن الدوران، ونظرًا لأن النظام الشمسي تشكل من قرص ضخم من الحطام حول الشمس المزدهرة، فإن المادة التي شكلت النظام الشمسي كانت تدور أيضًا، لهذا السبب تدور معظم الكواكب في النظام الشمسي في نفس الاتجاه.