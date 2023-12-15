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رئيس «البحوث الفلكية»: زخات الشهب لا أثر ضار لها على كوكب الأرض

كتب:

مريم جاد
12:23 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
لدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية

لدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن مصر يمر بها عدد من زخات الشهب على مدار اليوم تتفاوت في العدد واللون اعتمادًا على المصدر التي جاءت منه، مشددًا على أن زخات الشهب لا أثر ضار لها على كوكب الأرض أو الحياة عليها، فعندما تخترق حبيبات الرمل الصغيرة تخترق الغلاف الجوي تختفي ولا تصل الأرض كأجسام مضيئة ولا تسبب الاشتعال.

زخة شهب الجوزاء

وأضاف «القاضي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبده مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «زخة الشهب الحالية اسمها زخة شهب الجوزاء، حيث تنشط في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر وذروتها كانت في يومي 13 و14 ديسمبر».

وتابع: «تمت تسميتها زخة شهب الجوزاء لأنها قادمة من مجموعة كوكبة الجوزاء، ولها اسم آخر وهو التوأم، وتنشط في هذا التوقيت لأن تلك الكوكبة تكون أقرب إلى الأرض، وبالتالي، فإن الغبار الخاص بها يسقط على الأرض في صورة الشهب».

وأوضح: «اسمها زخات لأن عددها يكون كبيرا مثل زخات المطر، وهي من أميز زخات الشهب لأن متوسطها يقدر بنحو 120 شهاب في الساعة».

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بقلم مريم جاد