رئيس وزراء العراق وأمين عام للناتو يتفقان على إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي في بغداد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق يبحث مع الأمين العام للناتو، التعاون الأمني والعسكري ويثمن جهود دول الحلف ودعمها للعراق من خلال العمليات العسكرية في الحرب ضد تنظيم داعـش الإرهـابي.

ترتيب إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق

وأوضحت قناة القاهرة الإخبارية، أن رئيس وزراء العراق والأمين العام للناتو يتفقان على خطوات تنفيذية لترتيب إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق عبر إجراء حوارات ثنائية.

وأكد رئيس وزراء العراق، ترحيب بغداد بالتعاون مع دول التحالف الدولي بمجالات التسليح والتدريب والتجهيز في إطار العلاقات الثنائية بين الجانبين