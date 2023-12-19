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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس وزراء العراق يهنئ السيسي بإعادة انتخابه: نحرص على تعزيز العلاقات الثنائية

كتب:

محمد أبو عمرة
08:30 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، الذي قدم التهنئة للرئيس السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكداً حرص العراق على الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، التي شهدت تطوراً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة، لما فيه الخير للشعبين الشقيقين وللأمة العربية.

وأعرب الرئيس السيسي، عن شكره لأخيه رئيس الوزراء العراقي، مؤكداً حرص مصر على التشاور المستمر مع العراق في كل الموضوعات الثنائية والإقليمية، في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، وبما يحقق التنمية في البلدين ويضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.