جدول تصفيات مسابقة حفظ القرآن الكريم بأزهر الدقهلية.. 17 يوما

أعلن الدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية جدول مواعيد التصفيات المؤهلة للتصفية النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم، لطلاب المعاهد الأزهرية، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم، والرواق الأزهري بمنطقة الدقهلية للعام الحالي.

جدول تصفيات مسابقة حفظ القرآن الكريم بالدقهلية

وأشار رشوان في بيان له إلى أن جدول التصفيات في محافظة الدقهلية كالتالي:

- السبت 27 يناير تجري إدارة أجا الاختبار في معهد المنصورة الايادي الثانوي بنين بجوار المنطقة الأزهرية في شراع الجيش

- الأحد 28 يناير إدارة أجا والسنبلاوين وشربين الاختبار في معهد المنصورة الايادي الثانوي بنين بجوار المنطقة الأزهرية في شراع الجيش

- الاثنين 29 يناير إدارة الجمالية والمطرية والمنزلة ومنية النصر وميت سلسيل، وبلقاس و طلخا الاختبار في معهد المنصورة الايادي الثانوي بنين بجوار المنطقة الأزهرية في شراع الجيش

- الثلاثاء 30 يناير إدارة ميت غمر ودكرنس وتميز الأمديد الاختبار في معهد المنصورة الايادي الثانوي بنين بجوار المنطقة الأزهرية في شراع الجيش

- الأربعاء 31 يناير إدارة المنصورة الاختبار في معهد المنصورة الايادي الثانوي بنين بجوار المنطقة الأزهرية في شراع الجيش

- الخميس 1 فبراير إدارة المنصورة وبني عبيد ونبروه الاختبار في معهد المنصورة الأيادي الثانوي بنين بجوار المنطقة الأزهرية في شراع الجيش

وفي المكاتب الأهلية التابعة الأزهر الشريف جاءت كالتالي: