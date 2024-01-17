ضبط 3 أشخاص متهمين بالنصب والاحتيال على سيدة في القاهرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، بتضررها من أحد الأشخاص؛ لقيامها بالاتفاق معه على استبدال مبلغ مالي بعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، ولدى حضوره برفقة آخرين واستبدال المبلغ وانصرافهما، اكتشفت قيامه بالنصب والاحتيال عليها من خلال دمج عملات محلية مع العملات الأجنبية المستبدلة.

وجرى تحديد مرتكبي الواقعة (ثلاثة أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة)، وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزءًا من المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.