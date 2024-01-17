«المصرية للاتصالات» توقّع بروتوكولا لتوفير خدماتها لشركة عقارية في التجمع والسخنة

وقّعت الشركة المصرية للاتصالات، بروتوكول تعاون مع شركة إم جي للتطوير العقاري لتوفير أحدث خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشروعاتها العقارية وقع البروتوكول أحمد السَكّوت، رئيس قطاعات عملاء الشركات بالمصرية للاتصالات، وآية الشناوي، رئيس القطاع التجاري بشركة إم جي للتطوير العقاري.

توفير خدمات الاتصالات المتكاملة

ويتضمن التعاون أن توفر الشركة المصرية للاتصالات خدمات الاتصالات المتكاملة لجميع الوحدات السكنية والتجارية في مشروعات مول HQ بالتجمع الخامس، ولافيدا (نيو هليوبوليس)، وسافوي بلو بلو العين السخنة، وفق أحدث ما وصلت إليه تقنيات خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الذكية، بما في ذلك خدمات الصوت والإنترنت الثابت وخدمات الـIPTV، كما يتضمن البروتوكول توفير خطوط ربط لشبكة الاتصال الداخلية بالمشروع بالشبكة الرئيسية للمصرية للاتصالات.

تأتي الخطوة في إطار حرص المصرية للاتصالات على مواصلة جهودها في سبيل نشر خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات المدن الذكية في المشروعات العقارية الجديدة، بما يضمن مواكبة تطلعات العملاء واحتياجاتهم وبما يتوافق والتطور المتسارع لتقنيات الاتصالات وتوجه الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي.

وقال محمد أبوطالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات: «سعيد بالتعاون مع شركة إم جي للتطوير العقاري ما يؤكد قدرة الشركة على كسب ثقة المزيد من شركات التطوير العقاري، مع ما تمتلكه من خبرات واسعة في خدمة العملاء وقدرات تقنية فائقة تمكنها من توفير أعلى مستوى من خدمات الاتصالات المتكاملة التي تضمن تلبية احتياجات العملاء، ولدينا هدفا واضحا وهو تحقيق رضا عميلنا المشترك، وضمان حصوله على خدمات اتصالات فائقة وذكية تواكب تطلعاته المتطورة».

من جانبها، قالت آية الشناوي، رئيس القطاع التجاري وعضو مجلس إدارة شركة إم جي للتطوير العقاري، إنّ التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتصبح مزود الخدمات الذكية للشركة في مشروعاتها لافيدا وسافوي بمشروع بلو بلو وهيدكوارتر بيزنس HQ، يأتي في إطار رؤية وتوجه شركة إم جي للتطوير العقاري نحو التطور من أجل مواكبة أحدث الأنظمة الذكية وتلبية احتياجات عملائها وتحقيق أحلامهم بتوفير أفضل جودة وأحدث خدمات طبقا لأحدث المعايير العالمية، من خلال الاعتماد على الشركاء الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجالاتهم، اخترنا الاعتماد على الشركة المصرية للاتصالات لما لها من تاريخ عريق في تقديم خدمات الاتصالات بمستوى عال من الجودة والكفاءة مدعومة ببنية تحتية ضخمة وخبرات كبيرة».

توفير أفضل حلول الاتصالات المتطورة وأكثرها موثوقة

وأكد أحمد السَكّوت، رئيس قطاعات عملاء الشركات بالشركة المصرية للاتصالات، حرص المصرية للاتصالات على تعزيز تواجدها في قطاع التطوير العقاري من خلال توفير أفضل حلول الاتصالات المتطورة وأكثرها موثوقة، اعتمادا على البنية التحتية القوية وحرصها كذلك على تحقيق رضا عملائها وشركائها من المؤسسات والأفراد وتقديم خدمات اتصالات متكاملة ومتميزة تواكب احدث التطورات في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.