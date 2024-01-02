أرخص باقات الإنترنت المنزلي من المصرية للاتصالات.. المواقع التعليمية مجانا

تقدم المصرية للاتصالات، مجموعة منوعة من باقات الإنترنت المنزلي، تناسب جميع شرائح المجتمع، في الوقت الذي أتاحت فيه الشركة للمواطنين، تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا، دون أي خصم من الباقات.

باقات الإنترنت المنزلي

وترصد «الوطن»، أرخص باقات الإنترنت المنزلي من المصرية للاتصالات، تزامنًا مع إعلان الشركة أسعار جديدة لباقات الإنترنت المنزلي، والمنتظر تطبيقها بداية من يوم الجمعة 5 يناير 2023.

أرخص باقات الإنترنت المنزلي من المصرية للاتصالات:

- باقة سوبر 140 جيجابايت بسعر 160 جنيهًا شهريًا.

- باقة ميجا 250 جيجابايت بسعر 410 جنيهات شهريًا.

- باقة ألترا 250 جيجابايت بسعر 540 جنيهًا شهريًا.

- باقة ماكس تصل إلى 200 ميجابت بسعر 1350 جنيهًا شهريًا.

إيرادات المصرية للاتصالات في 9 أشهر

وكانت النتائج المالية للشركة المصرية للاتصالات، قد أظهرت تحقيقها إجمالي إيرادات مجمعة 42.0 مليار جنيه عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بنموا 30%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.