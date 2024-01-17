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«القاهرة الإخبارية»: إيران تؤكد أنّ أمن العراق وباكستان جزء من أمنها القومي

كتب:

نرمين عفيفي
03:50 م | الأربعاء 17 يناير 2024
الهجمات الإيرانية على العراق

الهجمات الإيرانية على العراق

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إنّ بلاده ملتزمة باتفاقية أمنية مع العراق تضمن حمايتنا، مؤكدا: «سنرد بقوة على أي هجوم على أمننا القومي».

وأكد وزير خارجية إيران، أنّ أمن العراق وباكستان جزء من أمننا القومي، مشيرا إلى أنّ طهران معنية بالأمن البحري في البحر الأحمر.

واستكمل وزير خارجية إيران أنّ حزب الله التزم بمنع إطلاق النار على إسرائيل، وذلك حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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بقلم نرمين عفيفي