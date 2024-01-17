«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن شكاوى العراق ضد إيران بتهمة «انتهاك السيادة»

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «ردا على الهجمات الأخيرة.. العراق يتقدم بشكويين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد إيران».

الضربات الصاروخية الإيرانية

وجاء في التقرير: «ردا على الضربات الصاروخية الإيرانية الأخيرة على أربيل بشمال العراق والتي أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين وإصابة آخرين وتسببت في أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، تقدمت بغداد بشكويين إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد طهران».

الخارجية العراقية

وأضاف التقرير: «بحسب وزارة الخارجية العراقية فإنّ بغداد رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة للعراق في نيويورك؛ أكدت فيها أنّ عدوان طهران يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن شعبه».

وتابع التقرير: «استهداف أربيل لم يكن الفصل الأوحد في سيناريو التصعيد الإيراني بالمنطقة، فقد شنّت طهران ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ داخل باكستان المجاورة ما أدى إلى تدمير قاعدتين تستخدمها جماعة جيش العدل؛ التي استهدفت قوات الأمن الإيرانية عدة مرات منذ تأسيسها ومدرجة ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية».