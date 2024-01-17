شركة «تنمية» تتوسع في تقديم خدمات تأمينية متناهية الصغر عبر تعزيز أطر التعاون مع جي أي جي – مصر

أعلنت اليوم شركة «تنميه»، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، عن توسيع شراكتها الاستراتيجية مع جي أي جي – مصر، الشركة الرائدة في مجال التأمين في البلاد. ويعد هذا التعاون المثمر بمثابة علامة فارقة لشركة «تنميه»، والتي ستتيح لها تقديم باقة جديدة من الخدمات التأمينية الابتكارية، وذلك في إطار التزامها المتجدد بالمبادرات التي تساهم في تعزيز الشمول المالي وفقا للوائح وقوانين هيئة الرقابة المالية.

وبموجب هذه الشراكة، سوف تقوم شركة «تنميه» بتقديم باقة متنوعة من الخدمات وحلول التأمين متناهية الصغر الميسرة، بما في ذلك خدمات التأمين ضد الحوادث الشخصية وخدمات التأمين للشركات والمشروعات التجارية وخدمات التأمين الصحي (بما في ذلك علاج السرطان وعلاج أفراد الأسرة) وخدمات تأمين نفقات الجنائز وخدمات التأمين على الماشية والمساعدة على الطريق والتأمين على المنازل. وسوف تقوم تنمية بتقديم هذه الخدمات التي صممت خصيصاً لتلائم كل عميل لقاعدة واسعة من عملائها بشبكتها الممتدة في أنحاء الجمهورية.

وفي هذا السياق، أعرب علاء الدين العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، أحد الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بتعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية مع جي أي جي – مصر، وذلك عبر توفير باقة متنوعة من الخدمات التأمينية لعملائها. وأكد العفيفي أن شركة «تنميه ة» تعد أحد الركائز الرئيسية للاستراتيجية التي تتبناها شركة إي اف چي فاينانس الرامية إلى تعزيز باقة المنتجات والخدمات الابتكارية التي تلبي احتياجات العملاء دائمة التغير. وأشار العفيفي إلى أن الشركة تتطلع إلى تعزيز رضاء وولاء العملاء فضلًا عن تطوير جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة إلى جانب المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

ومن جهته، أعرب چينو چونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تنميه»، عن سعادته بهذه الشراكة الناجحة، مؤكدًا على التزام «تنميه» المتجدد بدعم المجتمعات المحيطة بأعمالها. وأكد چونسون أن الشركة تتطلع إلى تعزيز محفظة أعمالها، وذلك بما يساهم في توفير المزيد من الخدمات المالية الي تلبي احتياجات العملاء وتقديم الدعم المطلوب لهم من خلال إنشاء شبكة آمنة لتمكينهم من تجنب المخاطر وحماية الأصول الخاصة بهم. وأشار چونسون إلى أن هذه الشراكة تبرهن على حرص الشركة الدائم على إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة المواطنين.

من جانبه أشاد علاء الزهيري، الرئيس التنفيذي لجي أي جي – مصر، بهذا التعاون المثمر مع شركة «تنميه» والذي يمثل خطوة محورية تأتي في إطار استراتيجية الشركة لإتاحة خدمات ومنتجات التأمين متناهي الصغر أمام المزيد من العملاء وهو ما سيساهم بدوره في تعزيز قدرة العملاء على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار داخل المجتمعات الأكثر احتياجا. وأضاف الزهيري أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستثمر عن العديد من المزايا الهامة التي يأتي في مقدمتها تعزيز الشمول المالي، مشيرًا إلى أن جي أي جي ستستفيد من شبكة الفروع الواسعة التي تنفرد بها شركة «تنميه» في سد الفجوة في التغطية التأمينية للمجتمعات بوجه عام.

ومن ناحية أخرى، قال مكين لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال بجي أي جي - مصر، أن هذه الاتفاقية المثمرة تأتي في إطار توجيهات هيئة الرقابة المالية ورؤيتها لتنمية قطاع التأمين متناهي الصغر في مختلف أنحاء الجمهورية. وأضاف لطفي أن جي أي جي – مصر نجحت على مدار الخمس سنوات الماضية في خدمة أكثر من 3 ملايين عميل في قطاع التأمين متناهي الصغر، كما تعكف الشركة على تطوير نماذج الأعمال الأكثر ملاءمة لشرائح المواطنين التي لا تشملها التغطية التأمينية في السوق المصري، وذلك عبر توفير المنتجات والخدمات عالية القيمة بأسعار معقولة، فضلًا عن توفير تجربة رقمية متكاملة للعملاء في مختلف الجوانب المتعلقة بإصدار الوثائق التأمينية وسداد المطالبات.

–نهاية البيان –

نبذة عن شركة «تنميه»

شركة «تنميه» هي شركة رائدة في مجال الخدمات المالية. وقد نجحت الشركة منذ تأسيسها عام 2009 في تسريع وتيرة النمو حتى أصبحت واحدة من أبرز الشركات الرائدة في تمويل أصحاب المشروعات منخفضة الدخل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتقوم مجموعة إي اف چي القابضة بالاستحواذ عليها عام 2016. كما تسعى الشركة إلى تقديم باقة متنوعة من حلول التمويل الابتكارية لدعم رواد الأعمال، حتى يتمكنوا من تأسيس وتنمية مشروعاتهم، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في تنمية المجتمعات المحيطة. وتستهدف الشركة توجيه حلول التمويل إلى المجالات والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال فروعها المتواجدة في مجتمعات الدلتا وصعيد مصر، بالإضافة إلى تقديم باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للشركات الصغيرة مثل القروض الشخصية للسيدات وقروض المركبات الخفيفة. وتهدف الشركة إلى أداء دورها الوطني في دفع عجلة الاقتصاد وتخفيف معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة.

ويبلغ عدد فروع «تنمية» حاليًا نحو 305 فرع منتشرة في 25 محافظة مصرية، وتقدم الشركة خدماتها لحوالي 400 ألف عميل وتحظى بفريق عمل يضم ما يقرب من 5 آلاف موظف.

للاطلاع على المزيد من المعلومات عن الشركة، يرجى زيارة www.tanmeyah.com

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

melgammal@efghldg.com

عمر سلامة

مدير الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efghldg.com

قطاع العلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efghldg.com

قطاع الاتصالات المؤسسية بشركة «تنمية»

Corpmarketing@tanmeyah.com

ملاحظة حول البيانات التطلعية

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف چي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان مجموعة إي اف چي القابضة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

نبذة عن جي أي جي - مصر

جي أي جي - مصر هي شركة رائدة في مجال التأمين، تأسست في مصر خلال عام 1994 كشركة مساهمة مصرية تخضع لأﺣﻜــﺎم ﻘﺎﻧـﻮن التأمينات المصري، ويوجد مكتبها الرئيسي في القاهرة، فضلا عن العديد من الفروع في مختلف المحافظات المصرية. وتقدم الشركة باقة متنوعة من المنتجات والخدمات التأمينية للأفراد والشركات، مثل خدمات التأمين على السيارات والممتلكات، والتأمين ضد الحوادث العامة، وخدمات التأمين الطبي، وخدمات التأمين البحري والهندسي، علمًا بأن الشركة تقدم العديد من الأدوات والخدمات الإلكترونية لعملائها وشركائها. وتعتبر الشركة الذراع التأميني في مصر لمجموعة الخليج للتأمين الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تحظى بمسيرة مشرفة ممتدة على مدار 50 عامًا وتتواجد في 12 دولة.

للاطلاع على المزيد من المعلومات عن الشركة، يرجى زيارة www.gig.com.eg