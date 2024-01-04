البورصة: التنسيق مع «الرقابة المالية» لإزالة معوقات الشركات الراغبة في القيد

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن الرؤية المستقبلية لاستراتيجية تطوير البورصة تعتمد على 7 محاور وفقًا لوظائفها، إذ يأتي الإطار العام لسوق المال في مقدمة محاور استراتيجية تطوير البورصة المصرية، والذي يجرى التحرك فيه بشكل متوازن مع جميع المؤسسات ذات الصلة بالاقتصاد المصري، والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وأيضًا التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.

عمليات القيد.. الوظيفة الأولى للبورصة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التعديلات التشريعية تأتي أيضًا ضمن الإطار العام لسوق المال، والمحور الثاني يتمثل في عمليات القيد باعتبارها الوظيفة الأولى للبورصة المصرية، والتي تتضمن عملية تطوير شاملة لقواعد القيد في البورصة المصرية، ودمج الإجراءات والقواعد لضمان التيسير على المتعاملين في فهم القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد.

وأوضح أن هناك تنسيق مع هيئة الرقابة المالية، لإجراء بعض التعديلات، لتلافي أي معوقات أو مشكلات تواجه الشركات الراغبة في القيد بالبورصة.

دعم الطروحات في البورصة

وأكد أن المحور الثالث يتمثل في الطروحات الحكومية والخاصة في البورصة المصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وهيئة الرقابة المالية، لجذب أداوات مالية جديدة.