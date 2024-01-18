خير ولا شر؟.. تفسير حلم أخذ العزباء أموال من الميت لـ«ابن سيرين»

أخذ الأموال أو النقود من الشخص الميت في المنام، من الأحلام التي تٌثير اهتمام وتساؤل الكثيرين؛ رغبة في تفسيره، ومعرفة ما يُشير إليه، وهل يحمل الخير أم الشر؟، لذا نوضح في التقرير التالي الرموز والدلالات التي يشير إليها حلم أخذ المال من الميت، بحسب كتاب تفسير الأحلام لـ «ابن سيرين».

أخذ المال من الميت في الحلم يدل على البركة

قال ابن سيرين أن أخذ المال من الميت في الحلم يدل على البركة والفرح التي ستحدث للرائي في المرحلة المقبلة، كما يٌشير المنام إلى فك الكرب وزوال الهم لمن رأى الميت يٌعطيه المال، فضلًا عن دلالة هذا المنام على التخلص من الأزمات والمشكلات التي تواجه صاحب الرؤية.

وفي حال رأى الحالم أن الميت يُعطيه المال وهو حزين، فيدل ذلك على تعرضه للخسارة المادية وضياع المال خلال الفترة المقبلة، أما إذا أعطاه الميت النقود وأخذها منه مرة ثانية، فيرمز ذلك إلى سماع الأخبار السيئة وحدوث المشكلات.

تفسير أخذ العزباء المال من الميت

إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تأخذ المال من الشخص الميت، فيدل ذلك على تمتعها بالخير الكثير وسماعها للأخبار المفرحة خلال الفترة القادمة، وفسر ابن سيرين تلك الرؤية أيضًا باحتمالية زواج الفتاة صاحبة الحلم في القريب العاجل من شاب صالح.

وأشار ابن سيرين في كتابه تفسير الأحلام، أنه إذا رأت الفتاة العزباء نفسها تأخذ المال من أمها المتوفاة في المنام، فيدل ذلك على حصولها على شريك حياة مٌناسب والزواج منه قريبًا، أما في حالة رٌؤيتها لشخص لا تعرفه وهو يعطيها المال، فيرمز ذلك إلى حصولها على وظيفة جديدة ستدر عليها الكثير من الأموال.

تفسير أخذ المتزوجة المال من الميت

أما في حالة رؤية المرأة المتزوجة نفسها وهي تأخذ المال من شخص ميت، فيٌشير ذلك إلى احتمالية تعرضها إلى أزمات ومشكلات عديدة خلال الفترة المقبلة، وإذا كان الميت الذي يعطيها المال هو والدها المتوفى، فيدل ذلك على قرب موعد زوال الهم والكرب والتخلص من المشكلات التي تؤرقها.

وتدل أيضًا رؤية المتزوجة أنها تأخذ أموال ورقية من شخص ميت في حلمها على مرورها بأزمة مالية، واحتياجها للمال، وربما يأتي الحلم تعبيرًا عن الرضا والقناعة.