فرج قريب وتحقيق للأمنيات.. تفسير حلم أداء مناسك الحج لابن سيرين

الحج هو أحد أركان الإسلام الخمس، الذي يتمنى جميع المسلمين حول أنحاء العالم أن توافقهم الظروف الصحية والمالية للقيام بأداء مناسكه، وتشير رؤية الشخص نفسه وهو يقوم بالحج في المنام إلى معان ودلالات عديدة تختلف بإختلاف الحالة الإجتماعية وتفاصيل رؤية، بحسب ما يوضحه كتاب تفسير الأحلام للعالم ابن سيرين.

يرى ابن سيرين أن حلم أداء مناسك الحج يشير إلى معافة الشخص المريض والتخلص من الديون، وقد يدل على الشعور بالأمان والطمأنينة النفسية بعد خوف كبير عانى منه الرائي، كما تعتبر الرؤية دليل على الفرج الكبير بعد الهم والضيق.

رؤية الحج في المنام للعزباء

فسر ابن سيرين رؤية الفتاة العزباء نفسها وهي تقوم بأداء مناسك الحج إلى الزواج القريب من شخص يتميز بالأخلاق العالية والنسب المُشرف، كما يدل الحلم على التغييرات الإيجابية والفرج القريب الذي سيحدث للفتاة العزباء خلال الفترة القادمة، وإذا رأت الفتاة نفسها تطوف حول الكعبة فيشير ذلك إلى الوصول إلى الأحلام والطموحات التي تخطط لها والحصول على الوظيفة المناسبة.

رؤية الحج في المنام للمتزوجة

يقول ابن سيرين في كتابه تفسير الأحلام أن رؤية المتزوجة نفسها تقوم بأداء مناسك الحج في المنام دليل على الحياة الزوجية السعيدة والمستقرة، كما يشير ذلك على الراحة وتحقيق الأمنيات في القريب العاجل، ويدل رؤية المتزوجة أدائها للحج مع زوجها على البركة والخير الوفير الذي ستنعم به، وإذا كانت الرئية تعاني من بعض المشكلات فيدل رؤيتها للحج على حل تلك المشكلات وتبدل أحوالها إلى الأفضل.

رؤية الحج في المنام للحامل

يشير رؤية السيدة الحامل نفسها وهي تقوم بالحج في المنام إلى استقرار فترة الحمل والولادة السهلة، كما يدل ذلك على سماعها للأخبار السعيدة في القريب العاجل، وقد يبرهن رؤية الحامل تقوم بأداء مناسك الحج إلى الحصول على مرادها وتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تمتعها بالحياة الزوجية المستقرة والرزق الوفير.

رؤية الحج في المنام للمطلقة

إذا شاهدت السيدة المطلقة نفسها تقوم بأداء الحج، فيرمز ذلك إلى الراحة والأخبار السعيدة التي ستسمعها خلال الفترة المقبلة، كما يشير ذلك الحلم إلى الفرج القريب والتخلص من أية متاعب تمر بها الرائية، ويرمز رؤية المطلقة قيامها بأداء مناسك الحج مع شخص ما على قرب موعد زواجها من شخص مناسب.

رؤية الحج في المنام للرجل

رمز رؤية الحج في حلم الرجل إلى النصر والتخلص من الحاقدين، كما يشير رؤية الرجل نفسه وهو يقوم بأداء مناسك الحج في المنام إلى تحقيق الأهداف وحدوث تغيرات إيجابية كبيرة في حياته، وقد يدل هذا الحلم إلى توبة الرائي من الذنوب والمعاصي والتخلص من الهموم، وإذا رأى الرجل الأعزب نفسه وهو يؤدي مناسك الحج فيدل ذلك على الزواج من فتاة صالحة.