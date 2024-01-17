حزب «المصريين» يختتم فعاليات سادس قوافله الطبية المجانية بالبحر الأحمر

اختتمت أمانة حزب المصريين بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الرابع والأخير من القافلة الطبية المجانية السادسة، بالتعاون مع شركة الريادة للخدمات التشخيصية والعلاجية، وقوافل ابن البلد الخيرية، بمقر نادي شدوان الرياضي في مدينة الغردقة، للكشف الطبي المجاني وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

الوقاية من الأمراض المعدية والحساسية المفرطة

وتضمنت القافلة الطبية المجانية السادسة في يومها الأخير توقيع الكشف الطبي في تخصص العيون حيث قدمت «نظارات - مقاس النظر - فحص قاع العين - الفحص الخارجي»، إضافة إلى توجيهات وإرشادات للمٌترددين على القافلة خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقاية من الأمراض المٌعدية وغير المعدية والحساسية المفرطة فضلًا عن رسائل توعوية حول أمراض العيون.

حزب المصريين بمحافظة البحر الأحمر

وقال هاني عبد السميع، أمين عام حزب المصريين بالبحر الأحمر، إن القافلة الطبية السادسة المجانية دخلت يومها الرابع والأخير بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا في الثلاثة أيام الماضية، خاصة أنها قدمت الخدمات إلى أكثر من 1500 حالة من مواطني مدينتيّ رأس غارب والغردقة، بالإضافة إلى تحديد حالات لعمل عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء، وصرف كافة الأدوية اللازمة للمواطنين مجانًا.

وأضاف «عبد السميع»، خلال تصريحات صحفية، أن اليوم الأخير من القافلة السادسة يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب المصريين لدعم كافة مؤسسات الدولة المصرية، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عن كاهلهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن كافة قيادات وأعضاء الحزب ملتزمون بدورهم المجتمعي تجاه المواطنين.

قافلة حزب المصريين

وأكد أمين عام حزب المصريين بالبحر الأحمر، أن النجاحات التي حققتها القوافل الطبية السابقة تدفع أمانة البحر الأحمر إلى تكرارها في العديد من مُدن المحافظة، خاصة أنها تخدم استراتيجية المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالحزب وأجندة فعاليتها السنوية من مبادرات تفيد المجتمع المحلى وتخدم الشارع المصري، ولكن المبادرة القادمة ستكون مفاجأة تُسعد جميع أبناء البحر الأحمر، حيث مقرر لها أن تكون قبل شهر رمضان الكريم.

وثمن هاني عبد السميع في ختام تصريحاته الجهود المُضنية الذي يقوم بها قيادات محافظة البحر الأحمر في خدمة كافة الملفات، وعلى رأسهم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، والدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، والأستاذ حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة،

جاء ذلك بحضور، أسامة مجدى، أمين مساعد، غريب إسماعيل، أمين الشباب، الدكتورة نسمة فتحي، أمين المرأة، راوية محمد، أمين التقييم والمتابعة، أبانوب مجدي، أمين التعليم، علي محمد، أمين مساعد لجنة الصحة، ولفيف من أعضاء وقيادات أمانة حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر.