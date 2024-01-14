حزب المصريين ينظم القافلة الطبية المجانية السادسة في البحر الأحمر

انطلقت فعاليات اليوم الأول من القافلة الطبية المجانية السادسة، التي تُنظمها أمانة حزب المصريين بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع قوافل ابن البلد الخيرية وشركة الريادة للخدمات التشخيصية والعلاجية، اليوم الأحد، بمدينة رأس غارب، للكشف الطبي على المواطنين وتقديم العلاج بالمجان.

قافلة طبية مجانية

وتستمر القافلة الطبية على مدار أربعة أيام متتالية تنتهي يوم الأربعاء في مدينة الغردقة، وتشمل توقيع الكشف الطبي في تخصص العيون حيث قدمت «فحص قاع العين - مقاس النظر - الفحص الخارجي - نظارات»، بالإضافة إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقاية من الحساسية المفرطة التي تُسبب التهابات العيون، والأمراض المعدية وغير المعدية.

وقال محمد جمال، أمين حزب المصريين برأس غارب، إن القوافل الطبية المجانية تأتي ضمن عدد من المبادرات الخدمية التي يُقدمها الحزب في الشارع المصري من أجل مساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا، موضحًا أن العمل التنظيمي لأمانة البحر الأحمر يسير وفقًا لاستراتيجية الحزب التي تسعى لترسيخ فكر العمل الخدمي إلى جانب السياسي والحزبي في مصر.

وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش القافلة الطبية، أن المكان الحقيقي للأحزاب هو التواجد في الشارع حيث التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى والأزمات وتقديم عمل حقيقي يحتاجه المواطن المصري من خلال مجموعة من السلاسل الخدمية، وهو ما يسعى الحزب لترسيخه من خلال إطلاق الكثير من المبادرات الخدمية، وتكثيف فعالياته التنموية ودعم طلاب المدارس وذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم المنافذ الثابتة والمتحركة للسلع الغذائية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء عيادات متكاملة لخدمة المواطنين.

تلبية احتياجات المواطنين

​​​​​​​وأوضح أن القافلة الطبية السادسة تأتي امتدادًا للقوافل السابقة وضمن خطة فعاليات الحزب بالبحر الأحمر خلال شهر يناير للعام الجديد، وفي إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية وتلبية لاحتياجات المواطنين والتخفيف عنهم، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانًا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وثمن محمد جمال جهود قيادات محافظة البحر الأحمر في خدمة الملف الصحي، وعلى رأسهم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، مؤكدًا أن الجميع يعمل في المحافظة على قلب رجل واحد من أجل خدمة المواطن.