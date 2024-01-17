يتطلع الكثير من طلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة الدقهلية إلى معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم، بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات اليوم الأربعاء 17 يناير، والحصول على راحة منتصف الدراسة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم بالدقهلية

وتستمر مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية في عملية التصحيح الخاصة بالامتحانات لـ 140 ألفا 499 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي في المواد المختلفة، بعدما استمرت أعمال الامتحانات لمدة أسبوع.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه بعد الانتهاء من عملية التصحيح الخاصة بمواد الصف الأول الإعدادي، تبدأ أعمال الرصد الخاصة بالنتيجة ليجري اعتمادها من قبل المديرية والمحافظة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم بالدقهلية

وأكدت أنه بعد اعتماد النتيجة يجري إتاحتها للطلاب في المدارس الخاصة بهم، في مختلف الإدارات التابعة للمديرية، من خلال الاسم ورقم الجلوس بكل سهولة، من خلال التوجه إلى المدرسة التابعة لها.

وفي سياق متصل تستعد المديرية من أجل عقد امتحانات الشهادة الإعدادية غدا الخميس 18 يناير، بمادة اللغة العربية التي تستمر لمدة تصل لـ10 أيام.