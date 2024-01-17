«تعليم بورسعيد»: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، في يومها الأول، وتفقدت مدرستي المشير أحمد إسماعيل الإعدادية للبنات وبورسعيد الرسمية للغات.

13785 طالبا بالشهادة الإعدادية

جاء ذلك بصحبة محمود بدوي مدير عام التعليم العام، وفاطمة هجرس وكيل إدارة شرق التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بعدد من لجان الشهادة الإعدادية، إذ يؤدي ألفًا و785 طالبًا وطالبة، الامتحان في مادتي العلوم والحاسب الآلي من خلال 69 لجنة.

انتظام الامتحانات

وأشادت وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بانضباط وهدوء اللجان وانتظام العمل بها في أول يوم، وذلك تحت إشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مؤكدة أن غرفة العمليات المخصصة لمتابعة سير الامتحانات لم تتلق أي شكاوى أو ملاحظات خلال وقت الامتحانات.

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد، إلى أنه تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان، بضرورة العمل على حظر دخول الهاتف المحمول وملحقاته الإلكترونية بشكل قاطع إلى مقر اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين.