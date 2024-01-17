الحكومة اليمنية ترحب بقرار أمريكا تصنيف «الحوثيين» جماعة إرهابية عالمية

أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، بأنَّ الحكومة اليمنية أعلنت ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تصنيف «الحوثيين» جماعة إرهابية عالمية.

وتابعت القناة الإخبارية، في نبأها العاجل، أنَّ الحكومة اليمنية أكدت أنَّ قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، يأتي استجابة لمطالبها للمجتمع الدولي بالتحرك الجاد لحماية الشعب اليمني.

وقالت الحكومة اليمنية: «نجدد التأكيد أنه لإحلال السلام، فإن على الحوثيين نبذ العنف، والقبول بمبادرات السلام».