المواجهة تشتعل مجددا.. هجوم مفاجئ من اليمن ضد السفن الأمريكية

توترت الأحداث في البحر الأحمر، على خلفية الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية على مواقع لجماعة أنصار الله «الحوثيين» في اليمن، يوم الجمعة الماضي، على خلفية استهداف الأخيرة لسفن تجارية إسرائيلية أو متوجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب، تضامنًا مع قطاع غزة.

وفي أحدث التطورات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إن الجيش الأمريكي، أسقط صاروخ كروز مضاد للسفن أطلق من منطقة يسيطر عليها جماعة أنصار الله «الحوثيين» في اليمن، باتجاه المدمرة «يو إس إس لابون» الأمريكية، دون وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».

«يو إس إس لابون» كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، إن «يو إس إس لابون» الأمريكية كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن مقاتلة أمريكية، أسقطت الصاروخ قبالة ساحل مدينة الحديدة غرب اليمن.

ويوم الأربعاء الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي بتصويت 11 عضوا لصالح القرار وامتنع 4 عن التصويت بينهم روسيا والصين على قرار يدعو جماعة أنصار الله «الحوثيون»، إلى وقف هجماتها في البحر الأحمر.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي في «البيت الأبيض»، جون كيربي، قال في وقت سابق في برنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس» الأمريكية إن الإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتوقع رد من جانب جماعة أنصار الله «الحوثيون» على الضربات التي شنتها بلاده والمملكة المتحدة يوم الجمعة الماضي.

عشرات الغارات على عدة مواقع تابعة لـ«الحوثيين»

وشنت القوات الأمريكية والبريطانية عشرات الغارات على عدة مواقع تابعة لجماعة أنصار الله «الحوثيين»، في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة، كما جدد الجيش الأمريكي، فجر أمس الأول السبت، استهدافه لقاعدة جوية في العاصمة اليمنية، وفق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

كاميرون: القيام بعمل عسكري ردا على استهداف «الحوثيون» للسفن هو الملاذ الأخير

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قال في وقت سابق، إن منذ 19 نوفمبر الماضي، شنت جماعة أنصار الله «الحوثيين»، 26 هجوما على السفن في البحر الأحمر، مضيفا عبر هيئة الإذاعة البريطانية«بي بي سي»، إن القيام بعمل عسكري ردا على استهداف الجماعة للسفن التجارية هو الملاذ الأخير.

وأشار كاميرون، إلى أن بلاده أعطت جماعة أنصار الله «الحوثيين» تحذيرا بعد تحذير بشأن أفعالهم في البحر الأحمر قبل تنفيذها غارات جوية على اليمن.