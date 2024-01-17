موعد أول خسوف للقمر في 2024.. هل يسبب خطرًا للبشر؟

تستعد الأرض لاستقبال أول خسوف للقمر، في العام الجديد 2024، وذلك خلال أشهر قليلة، وهو خسوف شبه ظلي، يحدث عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض، وهي المنطقة التي لا تصل إليها أشعة الشمس بالكامل، بل تمر خلالها بشكل غير مباشر.

تفاصيل أول خسوف للقمر في عام 2024

يوم 25 من شهر مارس 2024، من المقرر أن تشهد الأرض خسوفًا جديدًا، هو الأول مع حلول العام الجديد، على أن يبدأ في الثامنة والنصف مساء، على أن تنتهي بعد 4 ساعات فقط، بعد منتصف الليل، وسيكون مرئيًا بشكل كبير على مستوى معظم بلاد العالم، في القارات أوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

سيغطي شبه ظل الأرض 95.6% من قرص القمر خلال الخسوف الذي سيشهده الأرض خلال الأشهر المقبلة، يمكن رؤيته بالعين المجردة، ولكن قد يكون من الصعب ملاحظته، إذ يمكن استخدام التلسكوب أو المنظار لرؤية الخسوف بشكل واضح ودقيق.

لن يكون الخسوف الوحيد خلال هذا العام 2024، سيكون هناك أيضًا خسوف يحدث في أغسطس المقبل، وآخر في أكتوبر من العام الجاري، لكن من الضروري معرفة أن الخسوف لا يشكل أي خطرًا على البشر أو الأرض بشكل عام.

يمكن اعتبار خسوف القمر ظاهرة فلكية طبيعية

وبشكل عام، يمكن اعتبار خسوف القمر ظاهرة فلكية طبيعية لا تشكل أي خطر على البشر أو على الأرض، كما أنه لا يوجد أي دلالات علمي على أنه يسبب أي أضرار بشرية أو بيئية، إذ خضعت الظاهرة لدراسات عدة على مدار قرون، ولم يتم العثور على أي دليل حول تلك المعتقدات.