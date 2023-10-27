دعاء خسوف القمر المستحب.. اعرف موعده

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد خسوف القمر، والذي من المقرر أن تشهده السماء غدا، السبت، وهي ظاهرة يحرص العديد من المسلمين على ترديد دعاء خسوف القمر خلالها، باعتبارها ظاهرة تستحق التدبر وفق ما ورد من آية قرآنية وأحاديث نبوية ترصد بعض الافعال المستحبة في هذا التوقيت.

دعاء خسوف القمر

يعتبر ترديد دعاء خسوف القمر خلال هذه الظاهرة الفلكية من الأمور المستحبة، وكذا الاستغفار، ولقد ورد العديد من الأحاديث حول هذا الأمر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه.

وحول دعاء خسوف القمر، لابد من الإشارة إلى ما ورد عن السيدة عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها حول الخسوف، وقالت: «إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّ الشَّمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللهِ، لا يُخسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه؛ فإذا رأيتُم ذلك فادْعُوا اللهَ، وكبِّروا، وتَصدَّقوا».

دعاء خسوف القمر المستحب

أما عن دعاء خسوف القمر المستحب، فيمكن ترديد الدعاء التالي:

«اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملًا صالحًا يقربنا إليك. اللهم إنا نستهدى بك فاهدنا.. ونستعين بكَ فأعنّا.. ونستعيذ بكَ فأعذنا.. ونتوكل عليك فاكفنا. اللهم اكفنا همّ الدنيا والآخرة. اللهم رب النبى مُحمد - صلى الله عليه وسلم -.. اغفر لنا ذنوبنا.. وأذهب غيظ قلوبنا.. وأجرنا من مُضلات الفتن ما أحييتنا».

وهو ليس دعاء خسوف القمر الوحيد، فيمكن أيضا الاستعانة بـ: «اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين».