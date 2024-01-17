تفاصيل العثور على كوكب يقترب من الأرض.. هل يعيش عليه بشر؟

في مفاجأة غير متوقعة، اكتشف عدد من العلماء كوكبًا يشبه الأرض، بل قريبًا من الكرة الأرضية بشكل كبير، الأمر الذي اعتبره عدد من علماء الفلك إيجابيًا بنسبة كبيرة، باعتباره يخدم رحلة البحث داخل هذا الكوكب ودراسته والوقوف على تفاصيله.

تفاصيل اكتشاف كوكب جديد قريبًا من الأرض

كوكب على بُعد مسافة 22 سنة ضوئية من الأرض، يُعد الأقرب للكوكب ويسمى «إيكاروس»، جرى اكتشافه من هلال رصد بياناته عبر مرصد هابل الفضائي التابع لوكالة «ناسا»، وكتلته تبلغ حوالي 1.07 مرة من كتلة الأرض، وقطر يقارب قطر الأرض، إلى جانب كونه يدور الكوكب نجمه مرة كل 2.4 يوم فقط، ما نتيجته أن درجة حرارته مرتفعة للغاية، قد تصل إلى 260 درجة مئوية.

يرى العلماء أن اكتشاف هذا الكوكب، سيكون خطوة جيدة في البحث عن كواكب خارج المجموعة الشمسية صالحة للحياة، ويمكن أن يسكنها بشر، وذلك سيكون محط دراسة في الفترة المقبلة، خاصة على هذا الكوكب، باعتباره قريبًا من الأرض، لذلك سيكون هدفًا للدراسة، بحسب ما ذكرت صحيفة «إندبندنت».

يحمل اكتشاف الكوكب بحجم الأرض في نظام نجمي قريب أهمية علمية كبيرة، وذلك لعدة أسباب، لعل أبرزها اعتباره أول دليل مباشر على وجود كواكب بحجم الأرض تدور حول نجوم قريبة من الكوكب، ما يشير إلى أنها قد تصبح أكثر شيوعًا مما كان يعتقد البعض.

كما يوفر اكتشاف الكوكب القريب من الأرض، فرصة فريدة للدراسة التفصيلية لكوكب بحجم الأرض، نظرًا لقربه، إذ يمكن استخدام التلسكوبات الأرضية والفضائية لجمع بيانات حول تركيبته وغلافه الجوي وظروفه البيئية، إلى جانب كونه سيوفر دليلًا على وجود حياة خارج الأرض، الأمر الذي سيكون محط دراسة أيضًا في الفترة المقبلة.

يخطط فريق البحث الذي اكتشف الكوكب لمتابعة دراسته باستخدام التلسكوبات الأرضية والفضائية، من خلال هذه الدراسات، يمكنهم الحصول على فهم أفضل لتركيبة الكوكب وغلافه الجوي وظروفه البيئية، يمكن أن توفر هذه المعلومات معلومات قيمة حول إمكانية وجود حياة على الكوكب.