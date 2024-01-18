مخاطر غير متوقعة للقيلولة.. تهدد بسكتة دماغية

في يوم طبيعي، يتمكن حوالي ثلث البالغين من أخذ قيلولة، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الأشياء الجيدة الناتجة عن القيلولة، مثل الشعور بالانتعاش الجسدي، إلا أن الأبحاث الجديدة تكشف أن القيلولة قد لا تكون غير مفيدة لبعض الأشخاص.

«الإجهاد، والتدخين، والوجبات السريعة»، كلها عوامل تشير إلى ارتفاع ضغط الدم، حيث أظهرت دراسة حديثة من الصين أن أخذ قيلولة في منتصف النهار قد يؤدي إلى رفع ضغط الدم، بحسب موقع «ABC7».

مخاطر غير متوقعة للقيلولة لبعض الناس.. تهدد بسكتة دماغية

طبيب القلب وأحد مؤلفي الدراسة، سيدهارث وايانجانكار، أكد أن ارتفاع ضغط الدم أو القاتل الصامت، الناس لا يعيرونه الكثير من الاهتمام حتى يحدث لهم.

نظر الباحثون إلى أكثر من 350 ألف شخص، ووجدوا أن أولئك الذين أخذوا قيلولة كانوا أكثر عرضة بنسبة 12% للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24%، مقارنة بأولئك الذين لم يأخذوا قيلولة.

من هم المعرضون لمخاطر القيلولة؟

وكان خطر الإصابة بالأعراض الجانبية للقيلولة، أعلى بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، مما يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم لديهم بنسبة 20%.

يقول الخبراء إن القيلولة قد لا تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الأرق، وذلك لأن القيلولة قد تؤدي إلى تآكل «حصنة النوم» اليومية، مما يجعل من الصعب الاستمرار في النوم أثناء الليل.

ولكن بالنسبة لمعظم الناس، تكون القيلولة مفيدة إذا تم تنفيذها بشكل صحيح.

نصائح للحصول على قيلولة صحيحة

فيما يلي بعض النصائح التي يجب اتباعها خلال القيلولة التي جاءت عبر صحيفة «تايمز»:

- حاول أن تحافظ على قيلولتك بين الساعة الواحدة بعد الظهر والثالثة بعد الظهر

- يجب أن يتراوح وقت القيلولة بين 20 لـ30 دقيقة.

- حاول أخذ قيلولة على الأريكة بدلاً من السرير، حتى لا تنام لفترة طويلة.

- حاول تناول فنجان من القهوة قبل أن تبدأ قيلولتك، حيث يقول الخبراء أنه بحلول الوقت الذي تستيقظ فيه، سيساعدك الكافيين في العودة إلى العمل.