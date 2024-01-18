تحرك عاجل من كاف تجاه حكم مباراة مصر وغانا المصيرية
كتب:
حسن مظهر الدسوقي
06:56 ص | الخميس 18 يناير 2024
الحكم الجابوني
قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الجابوني بيير أتشو لإدارة مباراة منتخب مصر وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا في اللقاء المصيري بين المنتخبين على أن يعاونه على تقنية الفار السنغالي عيسى سي.
الحكم الجابوني وطالبه بضرورة التركيز
وكشف مصدر بلجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، بأن البنيني هيوز آلان أدجوي رئيس لجنة حكام كاف تواصل مع الحكم الجابوني وطالبه بضرورة التركيز بشكل جيد في المباراة وعدم حدوث أي أخطاء فادحة ومؤثرة على نتيجة مباراة مصيرية بين المنتخبين.
لجنة الحكام لديها ثقة كبيرة في الحكم الجابوني
لجنة الحكام لديها ثقة كبيرة في الجابوني أتشووشدد المصدر بأن لجنة الحكام لديها ثقة كبيرة في الحكم الجابوني، خاصة وأنها قررت اسناد إدارة المباراة له نظرًا لخبراته الكبيرة في المباريات الكبيرة وإدارة لقاءات مؤثرة من قبل.