تحرك عاجل من كاف تجاه حكم مباراة مصر وغانا المصيرية

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الجابوني بيير أتشو لإدارة مباراة منتخب مصر وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا في اللقاء المصيري بين المنتخبين على أن يعاونه على تقنية الفار السنغالي عيسى سي.

الحكم الجابوني وطالبه بضرورة التركيز

وكشف مصدر بلجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، بأن البنيني هيوز آلان أدجوي رئيس لجنة حكام كاف تواصل مع الحكم الجابوني وطالبه بضرورة التركيز بشكل جيد في المباراة وعدم حدوث أي أخطاء فادحة ومؤثرة على نتيجة مباراة مصيرية بين المنتخبين.

لجنة الحكام لديها ثقة كبيرة في الحكم الجابوني

لجنة الحكام لديها ثقة كبيرة في الجابوني أتشووشدد المصدر بأن لجنة الحكام لديها ثقة كبيرة في الحكم الجابوني، خاصة وأنها قررت اسناد إدارة المباراة له نظرًا لخبراته الكبيرة في المباريات الكبيرة وإدارة لقاءات مؤثرة من قبل.