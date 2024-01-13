يشارك في مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا.. 14 معلومة عن الحكم المصري محمود أبو الرجال

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق المباراة الافتتاحية بكأس أمم أفريقيا 2023، حيث يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره غينيا بيساو، على ملعب «الحسن واتارا الأولمبي» في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، وينتظر عشاق الساحرة المستديرة الحفل الافتتاحي ومشاهدة الحكام المصريين بعد اختيار «كاف» طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمد معروف، وفق«سكاي نيوز» عربية.

وتستعرض «الوطن»، معلومات عن محمود أبو الرجال، الذي عين حكما مساعدا لإدارة لقاء افتتاح منافسات كأس الأمم الأفريقية، وهي كالتالي:

- اسمه محمود أبو الرجال.

- عمره 39 عاما.

- ولد بمحافظة الإسماعيلية.

- دخل مجال التحكيم عام 2002.

- دخل القائمة الدولية عام 2015.

- أول حكم مساعد مصري يحصل على رخصة الفيديو في الملعب.

- شارك في إدارة العديد من المباريات المهمة في كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد عام 2015 بالسنغال.

- شارك في مباراة نهائي أمم أفريقيا تحت 17 بالجابون عام 2016.

- شارك في مباراة قبل نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين عام 2018 بالمغرب.

- شارك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمم أفريقيا مصر عام 2019 ومونديال الأندية بقطر 2019، ونهائي الكونفيدرالية.

- شارك في افتتاح بطولة كأس العالم للشباب 2019 بولندا.

- كان سفيرا للتحكيم المصري في مونديال قطر 2022.

- شارك في البطولات العربية، وفي البطولة العربية بالإسكندرية.

- شارك في دور قبل النهائي بالبطولة العربية النسخة الجديدة.

- جرى اختيارة للمشاركة في المباراة الافتتاحية بكأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2024.