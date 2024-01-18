ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق؟.. فوائد لن تصدقها

هناك الكثير من الفواكه الغنية بالفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، من بينها التوت الأزرق الذي يحتوي على فيتامين «سي»، و«K»، إضافة إلى المعادت التي تحسن حركة الأمعاء وامتصاص النشويات، فضلًا عن احتوائه على الألياف، لكن البعض يتساءل ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق؟

الدكتور دعاء محمد، أخصائي التغذية العلاجية، أجابت على تساؤل ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق؟، لـ«الوطن»، مؤكدة أنه مليء بالمعادن والفيتامينات التي تحمي الجسم من الكثير من الأمراض، وهي كالتالي:

- يساعد في عملية هضم الأطعمة بشكل جيد.

- يحسن حركة الأمعاء.

- يعمل على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في تلك الأطعمة.

- يحافظ على صحة مناعة الجسم .

- يحتوي على مجموعة من الألياف الغذائية.

- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحفز نمو البكتيريا النافعة.

- يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.

- يحافظ على صحة الأوعية الدموية.

- يعمل على خفض مستوى ضغط الدم المرتفع.

- يقلل مستوى التهابات الجسم المختلفة،.

- يساعد في التخلص من الكوليسترول الضار.

- يقي التوت الأزرق من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

فوائد تناول التوت الأزرق

- يعمل على خفض مستوى السكر في الدم.

- يعمل على تحسين الذاكرة الفرد.

- يعالج التوت الأزرق الإمساك.

- يعزز صحة المخ وينمي المهارات المعرفة.

أخصائي التغذية العلاجية، نصحت بعدم تناول الإفراط في تناول التوت الأزرق، في إجابتها على تساؤل ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق؟ وخاصة الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، أو الكلى لإنه من مدرات البول: «اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهمضي مياكلوش توت كتير، واللي عندهم أمراض في الكلى، لإنه من مدرات البول، ممكن ياكلوا بس بكميات قليلة»؟