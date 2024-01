فيديوهات قصف باكستان لإيران.. دمار كبير ومقتل عدد من الأشخاص

أظهرت مجموعة من فيديوهات قصف باكستان لإيران دمارا كبيرا ألحقته الأولى بعد تنفيذ ضربات ردًا على هجمات نفذتها طهران في وقت سابق داخل الأراضي الباكستانية، ضد جماعة تسمى بـ«جيش العدل»، بحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

وأظهرت فيديوهات قصف باكستان لـ إيران، حجم الدمار الكبير الذي لحق بالأماكن التي استهدفتها، وفي الوقت ذاته خرجت وزارة الخارجية الباكستاني، تعلن في بيان لها مقتل عددٍ من الأشخاص خلال العملية المعتمدة على معلومات استخباراتية موثوقة، واصفةً إيّاها بأنّها أنشطة إرهابية وشيكة من جانب سارماتشار.

أما الجانب الإيراني كشفت مصادره أن 7 أشخاص غير إيرانيين «3 نساء و4 أطفال» قتلوا خلال الهجمات، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وتأتي تلك الفيديوهات الموثقة لـ قصف باكستان لإيران، بعدما سمع دوي انفجارات عدة في جنوب شرق إيران، صباح اليوم، بعد يومين على تنفيذ طهران ضربات ضد أهداف في باكستان.

#BreakingNews:- #Pakistan has executed precise and effective strikes on seven (07) locations within #Iran, targeting the safe havens of #Baloch terrorists located several kilometers inside the country, employing a variety of weapons systems. https://t.co/L7wNIichFy pic.twitter.com/q3tM4NzZkz