ماذا يحدث بين باكستان وإيران؟.. تفاصيل تصاعد التوترات بين دولتين نوويتين

توترات متصاعدة بين الجارتين النوويتين إيران وباكستان، عقب توجيه الجيش الباكستاني ضربات استهدفت إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني.. ماذا يحدث بين باكستان وإيران؟

إيران تشن هجوما صاروخيا على «العدل الباكستاني»

جاء ذلك ردًا على شن إيران هجومًا صاروخيًا على تنظيم جيش العدل في باكستان، الثلاثاء الماضي، حسبما أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية. ونقلت «روسيا اليوم» تصريحات علي رضا مرحاماتي، نائب حاكم محافظة سراوان‎ الإيرانية، على الحدود «الإيرانية - الباكستانية»، التي أكد فيها سماع دوي انفجارات على الحدود، وأسفرت الجمات عن مقتل 9 أشخاص بينهم 7 غير إيرانيين.

ماذا يحدث بين باكستان وإيران؟

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في الاستخبارات الباكستانية، أنّ القوات الباكستانية نفذت غارات عدة ضمن الأراضي الإيرانية بعدما قصفت طهران مواقع داخل باكستان.

واعتبرت الخارجية الباكستانية، في بيان لها، أن القصف الإيراني داخل أراضيها عمل غير قانوني وغير مقبول ولا مبرر له مشددة على احتفاظها بحق الرد.

واستدعت باكستان سفيرها لدى إيران ولم يتم السماح بعودة السفير الإيراني الذي يزور بلاده في الوقت الراهن، بينما استدعت إيران القائم بالأعمال الباكستاني في طهران بعد الهجمات التي شنها الجيش الباكستاني اليوم حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.