تداول 64 ألف طن بضائع و1178 شاحنة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 7 سفن وتم تداول 64000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1178 شاحنة و95 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 718 شاحنة و78 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 57000 طن بضائع، 460 شاحنة و17 سيارة.

تداول 3100 طن بضائع

كما تم تداول 3100 طن بضائع و441 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ4 سفن كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1782 راكبا بموانيها.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين أمل والحرية 2 بينما تغادر السفينة «HARPER» وعلى متنها 47 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين والسفينتين وأدى سفاجا وبوسيدون إكسبريس بينما استقبل الميناء، أمس، 3 سفن وهي دليلة، الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتين دليلة وأمل.