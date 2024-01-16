اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «السيسي»: رفع كفاءة الموانئ يعزّز دور مصر كمركز تجاري عالمي
كتب:
مريم جاد
07:51 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
عدد الوطن
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى»: رفع كفاءة الموانئ يعزّز دور مصر كمركز تجارى عالمى
- الرئيس يشيد بالتعاون مع الجانب الفرنسى فى تطوير الموانئ.. و«سعادة»: «الخطوط الملاحية الفرنسية» تهتم بتوسيع مشروعاتها داخل مصر
- وزير الدفاع يُوجِّه بالحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالى
- القائد العام للقوات المسلحة: حريصون على بناء القدرات البشرية.. ومستعدون لتنفيذ أى مهام قد تُسند إلينا
- من الشارع لدور الإيواء
- «المشرَّدون» فى رعاية الدولة
- القيادة السياسية وجَّهت بضرورة توفير حياة كريمة لجميع المواطنين
- تخصيص 168 داراً لاستقبال المسنين و21 لـ«الكبار» و435 لإيواء «الأيتام»
- رئيس «معانا»: نعمل لإعادة تأهيلهم وكل المؤسسات تشاركنا العمل التطوعى
- نقل وائل الدحدوح من «غزة» إلى مصر
- «مدبولى» يوجه بسرعة تسليم شقق الموظفين المنتقلين إلى «الإدارية»
- «التنظيم والإدارة»: فتح باب التخصيص أمامهم 27 يناير للاطلاع على الوحدات واختيار المناسب
- وزير المالية: 4.5 مليون مواطن يستفيدون من «التأمين الصحى»
- القطاع يعبر «2023» بإنجازات كبيرة ويستعد لـ«2024» بمشروعات عملاقة
- «الاتصالات».. قاطرة الاقتصاد الوطنى
- «الاستراتيجية الرقمية» تحقق 315 مليار جنيه إيرادات فى العام الحالى
- تنفيذ المرحلة الأولى من «الحكومة الإلكترونية» والابتكار فى الإدارة
- طفرة فى خدمة «البريد المصرى» وزيادة المكاتب إلى 4527 منفذاً
- الفراعنة يصححون أخطاء اللقاء الأول
- منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة غانا.. و«فيتوريا» يستعين بـ«صلاح» لتوجيه اللاعبين ويحسم التغييرات
- ختام الجولة الأولى: المغرب فى ضربة البداية أمام تنزانيا.. وصدام بين زامبيا والكونغو
- «التضامن» تطلق أكبر قافلة تنموية لأهالى «حلايب وشلاتين»
الصفحة الثانية
- كبيرة منسقى الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر فى إيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات الحيوية إلى قطاع غزة
- «سيجريد كاخ»: نعمل على تسهيل استخدام معبر رفح من قبل وكالات الإغاثة الأممية لإدخال الإمدادات الحيوية إلى غزة.. و«شكرى»: ملتزمون بالعمل على استدامة إنفاذ المساعدات للقطاع بالرغم من العراقيل المتعمدة التى يضعها الجانب الإسرائيلى.. و«فرسخ»: 30 مستشفى خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلى
- «النواب» يُقر قانون الإجراءات الجنائية.. ويتمسك برأى المفتى فى قضايا الإعدام
- الأعضاء يحاصرون وزير التموين بـ100 طلب إحاطة وسؤال حول الأسعار وبطاقات الدعم وضبط الأسواق.. و«جبالى»: المجلس ليس ضد الحكومة لكنه يراقبها
- «الإسكان»: جارٍ استكمال 298 عمارة بحى النرجس ضمن «سكن لكل المصريين» بالعاشر
- «الجزار»: العمل مستمر فى 4372 وحدة سكنية بحى الزقازيق الجديد
- الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للدرجات العلمية فى مختلف التخصصات
- إعلان الدفعة 4 للحصول على شهادة البورد المصرى يشمل خريجى الطب البشرى فى «الباطنة والجراحة والأطفال والتخدير والأشعة التشخيصية وطب الطوارئ»
- المتحدث العسكرى: إحباط تهريب 174 كيلوجرام مخدرات جنوب منفذ العوجة والقبض على 6 مهربين
الصفحة الثالثة
- القطاع يعبر 2023 بإنجازات غير مسبوقة ويستعد للعام الجديد بحزمة من المشروعات العملاقة
- «اتصالات 2024».. قاطرة الاقتصاد الوطنى
- «الاستراتيجية الرقمية» تحقق 315 مليار جنيه إيرادات فى العام المالى الحالى بنسبة نمو 75%
- «الاتصالات»: نعمل على توفير بنية توفر فرص عمل.. ونستهدف حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وتوطين صناعة الإلكترونيات
- طفرة بـ«البريد».. زيادة المنافذ لـ4527.. و3840 مكتباً مطوراً
- «فاروق»: نتوسّع فى افتتاح الجيل الجديد.. ونستهدف الحفاظ على البيئة عبر تحويل سياراتنا إلى كهربائية
- أحمد حنفى: الدولة تبذل جهوداً كبيرة لخدمة المواطنين.. ويجب التوسع فى تطوير البنية التحتية وتوصيل الإنترنت إلى جميع القرى
- خبير التحول الرقمى: «القطاع» العمود الفقرى للاقتصاد.. والأعلى نمواً طوال 5 سنوات بـ16.3%
- الخدمات الرقمية
الصفحة الرابعة
- من الشارع لدور الإيواء..
- «المشرَّدون» فى رعاية الدولة
- «التضامن»: 4360 بلاغاً واستغاثة عن «أطفال وكبار بلا مأوى»
- «القاهرة» تتصدر ترتيب المحافظات الوارد منها الشكاوى.. و«التضامن»: تخصيص أماكن للمشردين فى دور الرعاية المتنوعة وفق ضوابط
- رحلة البحث بالشوارع.. البداية بلاغ والنهاية إيواء
- رئيس «التدخل السريع»: تتم إعادة دمج تلك الفئة فى المجتمع مرة أخرى
- خبراء: «التشرد» ظاهرة اجتماعية لها العديد من التبعات الاجتماعية والأمنية والإنسانية
- «السمالوطى»: جهود حكومية لحصرهم.. و«فرويز»: يفتقدون العاطفة
الصفحة الخامسة
- «مرجان».. مُسِنّ ينعم بـ«الونس» والحياة الكريمة فى دار الإيواء
- «موت مراتى كسرنى وصاحب البيت طردنى.. ربنا عوضنى»
- ولاد الحلال بلغوا المؤسسة بحالتى فخدونى عندهم وحياتى بقت حلوة وربنا عوضنى
- «عيد»: «الخلافات الأسرية جابت أجلى.. وملقتش حد يحن عليّا»
- الرجل الخمسينى: فى الدار لاقيت الرحمة والإخلاص والمحبة الصادقة
- «الزواج مش دايماً صح خصوصاً لما نختار حد مش مناسب لينا»
- «حمدى».. إخوته شرّدوه وباعوا منزل الأسرة.. ومؤسسة الإيواء غيّرت حياته
- «رفعت»: قسوة أبويا عليّا زمان كانت سبب كرهى للحياة ولاقيت فى الشارع الأمان
- 10 سنوات تشرد لـ«عجوز ثمانينى»: «كنت بنام على الأرصفة.. والدنيا ضحكتلى»
-«إسلام»: «الدنيا نورت لما أنقذونى»
- «كنت قاعد تحت كوبرى عين شمس باكل من إيد الناس اللى بيعطفوا عليّا»
- محمود وحيد: القيادة السياسية تولى اهتماماً غير مسبوق بملف المشردين وكل مؤسسات الدولة تشاركنا العمل التطوعى
- رئيس «معانا لإنقاذ إنسان»: مهمتنا لا تقتصر على الإيواء وإنما إعادة الدمج والتأهيل
- المؤسسة تحولت إلى وسيلة جديدة للحياة.. والشتاء من أصعب الأوقات التى نتعامل فيها مع أهالينا بلا مأوى
الصفحة السادسة
- انتحار الأمم المتحدة
- إنه «صراع» و«مؤامرة» معاً
- الحساب آتٍ
- ملاحظات على مقال الدكتور خالد منتصر
- حاربنا الإرهاب.. فهل أنتم حقاً شركاء؟
الصفحة السابعة
- جلسات التصحيح
- «الفراعنة» يستعد لمواجهة «النجوم السوداء».. و«فيتوريا» يعالج الأخطاء
- ختام الجولة الأولى
- «أسود الأطلس» يواجه تنزانيا.. وصدام قوى بين زامبيا والكونغو الديمقراطية
- سيطرة ولعنة
- «أسود التيرانجا» لا يعرف الهزيمة.. «مانى» يتفوق على «صلاح» ولعنة 2019 مستمرة مع «محاربو الصحراء»
- الطريق إلى الأولمبياد
- مصر تقص شريط افتتاح البطولة الأفريقية لكرة اليد بمواجهة غينيا
الصفحة الثامنة
- فرحة مزارعى الأقصر بـ«تجفيف الطماطم»
- طُلّى بـ«الأحمر»
- «قريب لقلبى»
- ليلى علوى تقتحم عالم «الدرامز» فى «مقسوم»
- بُشرى للستات
- «الروبوت» السند: «يطبّق الغسيل ويجيب الطلبات»
- «هنية» تتمسك بالمنشار والشاكوش بعد السبعين: 7 ساعات يومياً
-العروسان من «إسكندرية».. والمعازيم من «سيوة»: خطوبة وفسحة