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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «السيسي»: رفع كفاءة الموانئ يعزّز دور مصر كمركز تجاري عالمي

كتب:

مريم جاد
07:51 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
عدد الوطن

عدد الوطن

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: رفع كفاءة الموانئ يعزّز دور مصر كمركز تجارى عالمى

- الرئيس يشيد بالتعاون مع الجانب الفرنسى فى تطوير الموانئ.. و«سعادة»: «الخطوط الملاحية الفرنسية» تهتم بتوسيع مشروعاتها داخل مصر

- وزير الدفاع يُوجِّه بالحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالى

- القائد العام للقوات المسلحة: حريصون على بناء القدرات البشرية.. ومستعدون لتنفيذ أى مهام قد تُسند إلينا 

- من الشارع لدور الإيواء 

- «المشرَّدون» فى رعاية الدولة

- القيادة السياسية وجَّهت بضرورة توفير حياة كريمة لجميع المواطنين

- تخصيص 168 داراً لاستقبال المسنين و21 لـ«الكبار» و435 لإيواء «الأيتام» 

- رئيس «معانا»: نعمل لإعادة تأهيلهم وكل المؤسسات تشاركنا العمل التطوعى  

- نقل وائل الدحدوح من «غزة» إلى مصر

- «مدبولى» يوجه بسرعة تسليم شقق الموظفين المنتقلين إلى «الإدارية»

- «التنظيم والإدارة»: فتح باب التخصيص أمامهم 27 يناير للاطلاع على الوحدات واختيار المناسب

- وزير المالية: 4.5 مليون مواطن يستفيدون من «التأمين الصحى»

- القطاع يعبر «2023» بإنجازات كبيرة ويستعد لـ«2024» بمشروعات عملاقة

- «الاتصالات».. قاطرة الاقتصاد الوطنى

- «الاستراتيجية الرقمية» تحقق 315 مليار جنيه إيرادات فى العام الحالى

-   تنفيذ المرحلة الأولى من «الحكومة الإلكترونية» والابتكار فى الإدارة 

-   طفرة فى خدمة «البريد المصرى» وزيادة المكاتب إلى 4527 منفذاً 

- الفراعنة يصححون أخطاء اللقاء الأول 

-   منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة غانا.. و«فيتوريا» يستعين بـ«صلاح» لتوجيه اللاعبين ويحسم التغييرات 

- ختام الجولة الأولى: المغرب فى ضربة البداية أمام تنزانيا.. وصدام بين زامبيا والكونغو

- «التضامن» تطلق أكبر قافلة تنموية لأهالى «حلايب وشلاتين» 

الصفحة الثانية

- كبيرة منسقى الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر فى إيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات الحيوية إلى قطاع غزة 

- «سيجريد كاخ»: نعمل على تسهيل استخدام معبر رفح من قبل وكالات الإغاثة الأممية لإدخال الإمدادات الحيوية إلى غزة.. و«شكرى»: ملتزمون بالعمل على استدامة إنفاذ المساعدات للقطاع بالرغم من العراقيل المتعمدة التى يضعها الجانب الإسرائيلى.. و«فرسخ»: 30 مستشفى خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلى

- «النواب» يُقر قانون الإجراءات الجنائية.. ويتمسك برأى المفتى فى قضايا الإعدام

- الأعضاء يحاصرون وزير التموين بـ100 طلب إحاطة وسؤال حول الأسعار وبطاقات الدعم وضبط الأسواق.. و«جبالى»: المجلس ليس ضد الحكومة لكنه يراقبها 

- «الإسكان»: جارٍ استكمال 298 عمارة بحى النرجس ضمن «سكن لكل المصريين» بالعاشر 

- «الجزار»: العمل مستمر فى 4372 وحدة سكنية بحى الزقازيق الجديد 

- الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للدرجات العلمية فى مختلف التخصصات 

- إعلان الدفعة 4 للحصول على شهادة البورد المصرى يشمل خريجى الطب البشرى فى «الباطنة والجراحة والأطفال والتخدير والأشعة التشخيصية وطب الطوارئ» 

- المتحدث العسكرى: إحباط تهريب 174 كيلوجرام مخدرات جنوب منفذ العوجة والقبض على 6 مهربين 

الصفحة الثالثة

- القطاع يعبر 2023 بإنجازات غير مسبوقة ويستعد للعام الجديد بحزمة من المشروعات العملاقة

- «اتصالات 2024».. قاطرة الاقتصاد الوطنى

- «الاستراتيجية الرقمية» تحقق 315 مليار جنيه إيرادات فى العام المالى الحالى بنسبة نمو 75% 

- «الاتصالات»: نعمل على توفير بنية توفر فرص عمل.. ونستهدف حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وتوطين صناعة الإلكترونيات

- طفرة بـ«البريد».. زيادة المنافذ لـ4527.. و3840 مكتباً مطوراً 

- «فاروق»: نتوسّع فى افتتاح الجيل الجديد.. ونستهدف الحفاظ على البيئة عبر تحويل سياراتنا إلى كهربائية

- أحمد حنفى: الدولة تبذل جهوداً كبيرة لخدمة المواطنين.. ويجب التوسع فى تطوير البنية التحتية وتوصيل الإنترنت إلى جميع القرى

- خبير التحول الرقمى: «القطاع» العمود الفقرى للاقتصاد.. والأعلى نمواً طوال 5 سنوات بـ16.3%

- الخدمات الرقمية 

الصفحة الرابعة

- من الشارع لدور الإيواء..

- «المشرَّدون» فى رعاية الدولة

- «التضامن»: 4360 بلاغاً واستغاثة عن «أطفال وكبار بلا مأوى» 

- «القاهرة» تتصدر ترتيب المحافظات الوارد منها الشكاوى.. و«التضامن»: تخصيص أماكن للمشردين فى دور الرعاية المتنوعة وفق ضوابط

- رحلة البحث بالشوارع.. البداية بلاغ والنهاية إيواء 

-  رئيس «التدخل السريع»: تتم إعادة دمج تلك الفئة فى المجتمع مرة أخرى  

- خبراء: «التشرد» ظاهرة اجتماعية لها العديد من التبعات الاجتماعية والأمنية والإنسانية 

- «السمالوطى»: جهود حكومية لحصرهم.. و«فرويز»: يفتقدون العاطفة

الصفحة الخامسة

- «مرجان».. مُسِنّ ينعم بـ«الونس» والحياة الكريمة فى دار الإيواء

- «موت مراتى كسرنى وصاحب البيت طردنى.. ربنا عوضنى»

- ولاد الحلال بلغوا المؤسسة بحالتى فخدونى عندهم وحياتى بقت حلوة وربنا عوضنى

- «عيد»: «الخلافات الأسرية جابت أجلى.. وملقتش حد يحن عليّا»

- الرجل الخمسينى: فى الدار لاقيت الرحمة والإخلاص والمحبة الصادقة

- «الزواج مش دايماً صح خصوصاً لما نختار حد مش مناسب لينا»

- «حمدى».. إخوته شرّدوه وباعوا منزل الأسرة.. ومؤسسة الإيواء غيّرت حياته

- «رفعت»: قسوة أبويا عليّا زمان كانت سبب كرهى للحياة ولاقيت فى الشارع الأمان

- 10 سنوات تشرد لـ«عجوز ثمانينى»: «كنت بنام على الأرصفة.. والدنيا ضحكتلى»

-«إسلام»: «الدنيا نورت لما أنقذونى»

- «كنت قاعد تحت كوبرى عين شمس باكل من إيد الناس اللى بيعطفوا عليّا»

- محمود وحيد: القيادة السياسية تولى اهتماماً غير مسبوق بملف المشردين وكل مؤسسات الدولة تشاركنا العمل التطوعى

- رئيس «معانا لإنقاذ إنسان»: مهمتنا لا تقتصر على الإيواء وإنما إعادة الدمج والتأهيل  

- المؤسسة تحولت إلى وسيلة جديدة للحياة.. والشتاء من أصعب الأوقات التى نتعامل فيها مع أهالينا بلا مأوى

الصفحة السادسة  

- انتحار الأمم المتحدة

- إنه «صراع» و«مؤامرة» معاً

- الحساب آتٍ

- ملاحظات على مقال الدكتور خالد منتصر

- حاربنا الإرهاب.. فهل أنتم حقاً شركاء؟

الصفحة السابعة

- جلسات التصحيح 

- «الفراعنة» يستعد لمواجهة «النجوم السوداء».. و«فيتوريا» يعالج الأخطاء 

- ختام الجولة الأولى

- «أسود الأطلس» يواجه تنزانيا.. وصدام قوى بين زامبيا والكونغو الديمقراطية

- سيطرة ولعنة

- «أسود التيرانجا» لا يعرف الهزيمة.. «مانى» يتفوق على «صلاح» ولعنة 2019 مستمرة مع «محاربو الصحراء»

- الطريق إلى الأولمبياد 

- مصر تقص شريط افتتاح البطولة الأفريقية لكرة اليد بمواجهة غينيا

الصفحة الثامنة  

- فرحة مزارعى الأقصر بـ«تجفيف الطماطم» 

- طُلّى بـ«الأحمر» 

- «قريب لقلبى»

- ليلى علوى تقتحم عالم «الدرامز» فى «مقسوم»

- بُشرى للستات

- «الروبوت» السند: «يطبّق الغسيل ويجيب الطلبات» 

- «هنية» تتمسك بالمنشار والشاكوش بعد السبعين: 7 ساعات يومياً

-العروسان من «إسكندرية».. والمعازيم من «سيوة»: خطوبة وفسحة

 

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بقلم مريم جاد