لماذا قصفت باكستان حدود ايران؟..السر في «جيش العدل وسارماتشار»

تصاعدت التوترات بين إيران وباكستان، وظهرت هذه التوترات في شكل تبادل الاتهامات بالسماح لعناصر مسلحة تنشط من أراضي كل منهما بشن الهجمات على الجانب الآخر، وهي جماعة «جيش العدل» في باكستان وجماعة «سارماتشار» في إيران.

«الوطن» تستعرض في 5 نقاط تطورات الأوضاع بين الجماعتين المسلحتين والدولتين النوويتين كما يلي:

تطورات الأحداث بين إيران وباكستان

1- تنشط جماعة جيش العدل السنية الباكستانية في مناطق حدودية مع إيران وتعادي هذه الجماعة إيران بشكل معلن، وتزعم أنّها تدافع عن حقوق السنة في إيران، بينما تتهم باكستان جماعة سارماتشار الإيرانية بارتكاب أعمال عنف وإرهاب ضد مواطنيها.

2- اعتقلت إيران قائد جماعة جيش العدل عام 2009 وأعدمته بتهمة العمالة لجهات أجنبية، وعلى الجانب الآخر تواصلت باكستان مع إيران وشاركت معها معلومات عن هذه جماعة سارماتشار ولكنها لم تلقي القبض على عناصرها.

تصاعد التوترات بين إيران وجماعة جيش العدل

3- تزايدت التوترات بين جماعة جيش العدل وإيران خلال الفترة الاخيرة، وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن عدة هجمات على عناصر الأمن الإيرانيين خلال الفترة الماضية، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

4- شنّت إيران يوم الثلاثاء الماضي هجومًا على جماعة جيش العدل في باكستان واستهدفته بهجوم صاروخي وقصف مدفعي مما اعتبرته باكستان اعتداء على سيادتها وكرامتها.

لماذا قصفت باكستان حدود إيران؟

5- ردت باكستان اليوم بقصف جماعة سارماتشار في مناطق إيرانية بدعوى أنها تضم إرهابيين من أصل باكستاني ينشطون على الأراضي الإيرانية، واتهمتهم بسفك دماء الباكستانيين الأبرياء، وأنهم يفلتون دوما من العقاب.