تفاصيل استهداف الحوثيين لسفينة أمريكية في خليج عدن

تواصل جماعة الحوثيين هجماتها التي كان أحدثها استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن، رغم الضربات تنفذها الولايات المتحدة سواء منفردة أو بالتعاون مع الدول أخرى للحد من الأعمال التي تشكل خطورة كبيرة على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وكانت «واشنطن» أعلنت أمس إدراج جماعة الحوثيين ضمن لوائح الإرهاب الأمريكية، وهي خطوة تأتي عدولا عن قرار سابق للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي رفع الجماعة من تلك اللوائح عام 2021، وهو القرار الذي كان قد اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب.

الحوثيون واستهداف سفينة أمريكية.. ضربات تتواصل

وقال مراسل قناة القاهرة الإخبارية في اليمن إياد الموسمي، إنّ جماعة الحوثيين نفذت قصفا صاروخيا تم خلاله استهداف سفينة أمريكية، إذ أطلقوا 3 صواريخ 2 منهم سقطا بعد الإطلاق في محافظة الضالع وسط اليمن، والثاني سقط في محافظة لحج جنوب البلاد.

وأضاف الموسمي، أنّ الحوثيين ربما يكونوا فشلوا في إطلاق الصاروخين الاثنين، إلا أنّ الصاروخ الثالث تم إطلاقه من منطقة محاذية لمحافظة البيضاء وسط اليمن، وكان الصاروخ موجها نحو بحر العرب، وهو الصاروخ الذي نجح في استهداف سفينة أمريكية بخليج عدن.

السكان شهدوا الصاروخ الباليستي للحوثيين

وأوضح أنّ السكان شاهدوا صاروخا باليستيا من النوع المضاد للسفن، أطلقه الحوثيون باتجاه السفينة المملوكة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنّ الجماعة أصدرت بيانا أكدت فيه أنّ جميع السفن آمنة باستثناء تلك ذات الصلة بإسرائيل أو المتجهة إليها.

وأشار الموسمي، إلى أنّ هناك تصريحات كثيرة من الجانبين الأمريكي والبريطاني تحدثت عن سعي الحوثيين لتعريض حياة الأبرياء للخطر، والتسبب في أضرار اقتصادية على حركة الملاحة الدولية وعلى الحركة التجارية العالمية بشكل عام.

وأثرت الهجمات الحوثية بشكل كبير على حركة الملاحة في البحر الأحمر، إذ طالت سفنا تتبع 35 دولة، ما دفع أكثر من 2000 سفينة إلى تغيير مسارها.