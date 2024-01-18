وزير الخارجية التركي: مستعدون لتخفيف التوتر بين إيران وباكستان

أعرب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عن استعداد بلاده لأداء دور في تخفيف التوتر بين إيران وباكستان، ومن غير المقبول مطلقا تبرير إسرائيل هجماتها بأسباب أمنية.

وأضاف هاكان فيدان، خلال مؤتمر صفحي مع وزير الخارجية الأردني، نقلته قناة القاهرة الأخبارية: «أجرينا اتصالات مع إيران وباكستان، والطرفان لا يريدان تصعيد التوترات».

وأكد وزير الخارجية التركي، أنّ العالم بحاجة إلى رؤية أنّ التهديد الأمني يواجه الفلسطينيين وليس إسرائيل، لافتا إلى أنّ تبرير إسرائيل لعدوانها على غزة غير مبرر، ويجب وقف الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية فورا.