«القاهرة الإخبارية»: البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا لتشكيل مهمة بحرية لحماية الملاحة

اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يحض على تشكيل مهمة بحرية لحماية الملاحة في البحر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكرت القناة، أنّ قرار البرلمان الأوروبي حظي بأغلبية 312 صوتًا مقابل رفض 131 صوتًا، وامتناع 72 عضوًا عن التصويت.

تداعيات عنف المستوطنين في الضفة

وحذّر القرار الأوروبي من تداعيات عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، كما دعا إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار في قطاع غزة.

ودعم القرار الأوروبي عمل محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أهمية طرح مبادرة جديدة تهدف لاستئناف المسار السياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ودعا البرلمان الأوروبي إلى بدء جهود سياسية من أجل إيجاد حل للحرب الدائرة في قطاع غزة، مطالبًا إلى الإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.